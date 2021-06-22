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Маас: Лукашенко должен понять, что последние его провокации недопустимы

22.06.2021 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Мы будем последовательно идти по пути наложения санкций на Лукашенко и его режим», — заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в Люксембурге, где 21 июня совет глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрил четвертый пакет санкций против белорусских властей.

Маас: Лукашенко должен понять, что последние его провокации недопустимы

«Мы будем вводить санкции не только против конкретных лиц, но и секторальные санкции. Это значит в отраслях экономики, которые для Беларуси и главы режима имеют особое значение, прежде всего в сфере калийных удобрений и энергетической отрасли в целом, а также в сфере финансовых услуг. Мы хотим внести свою часть вклада, чтобы финансово иссушить режим», — сказал Маас.

По его словам, процесс согласования санкций был трудным. «Но мы достигли единства, чему я чрезвычайно рад. И это свидетельство того, что многие страны, имеющие финансово-экономические отношения с Беларусью, готовы во имя санкций примириться с потерями. И это был действительно очень важный показатель нашей решимости не отступать не только сегодня, но и в предстоящие недели и месяцы», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.

«Мы хотим четко дать Лукашенко понять, что назад пути нет и провокации, которые были на протяжении последних месяцев, совершенно недопустимы, — заявил Маас. — Постоянное нарушение прав человека должно прекратиться».

«Санкции, которые мы сегодня одобрили, не последние. Цель — прибыли, которые получает режим Лукашенко и от которых он зависит», — сказал министр.

Он отметил, что из-за санкций пострадает не только Беларусь. «Будут затронуты и другие страны, не только Австрия. И это большое достижение, что нам удалось в последние дни договориться о том, что каждый внесет свой вклад в принятие этих санкций», — заявил Хайко Маас.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

 

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Теги: Минск
 
 
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«Мы будем последовательно идти по пути наложения санкций на Лукашенко и его режим», — заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в Люксембурге, где 21 июня совет...
 
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