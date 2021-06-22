Дмитрий Крук: чем объясняется внешнеторговое «чудо», и почему оно испарится

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Согласно официальной статистике, первая половина 2021 года оказалась довольно успешной для белорусской экономики. Это произошло на фоне довольно мрачных прогнозов, суливших ей рецессию. Эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук объясняет «Филину» причины неожиданных успехов.

3,1% по официальным данным составил рост ВВП Беларуси в январе-мае 2021 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

— Экономический рост имеет место быть и это, конечно, плюс. В своем экономическом обзоре за первый квартал 2021 года мы подчеркиваем, что этот рост носит неустойчивый характер.

Cейчас вся позитивная динамика идет от чистого внешнего спроса. Экспортные рынки дают очень большой плюс по физическим объемам. Благодаря этому, Беларусь очень быстро смогла восстановить доковидные объемы по подавляющему большинству товаров на экспорт. Как? В ряде случаев мы заняли области, которые в связи с ковидом простаивали.

Лучший пример — экспорт мебели. На фоне логистических проблем и перебоев в производстве белорусские мебельщики смогли занять новые ниши. Другой вопрос, насколько это будет устойчиво.

Рост цен на сырьевые товары в сельскохозяйственной отрасли стал позитивным шоком

Собеседник «Филина» отмечает, что продажи калия и нефтепродуктов тоже способствовали росту экспорта.

— По сравнению с первым кварталом прошлого года, когда была нефтяная война с Россией, а контрактов на поставки было немного, сейчас ситуация относительно нормализовалась.

Третий фактор, который положительно повлиял на экспорт, я бы назвал позитивным шоком. Это связано с глобальным трендом роста цен в период ковида на многие сырьевые товары в сельскохозяйственной отрасли.

Эта ситуация дала очень серьезный импульс для роста спроса в самом сельском хозяйстве и связанных с ним секторах: удобрения, сельскохозяйственная техника. Всплеск наблюдался не только у нас, а практически по всему СНГ. Учитывая, что у нас многие производители как раз сконцентрированы на этих направлениях, они заняли свою долю на появившихся дополнительных нишах рынков.

Белорусские производители увеличивали цены на товар в меньшей степени, чем конкуренты





Фото: Марта Клинава, lrt.lt

По словам экономиста, в сфере продовольствия тоже был замечен некоторый рост, хоть и не такой радикальный, потому что мясная и молочная продукции и ранее занимали серьезную часть российского рынка.

— Последний важный драйвер в белорусском экспорте — сырьевые товары, для которых есть глобальные рынки. За последние 7-8 месяцев показатели продаж заметно выросли. Таких прецедентов было действительно немного за последние лет 15 минимум.

Белорусские производители многих товаров находятся в средних ценовых сегментах либо ниже среднего. Из-за резкого роста цен спрос в пользу более низких ценовых сегментов повысился. Другими словами, не все потребители были готовы покупать привычные товары за более высокую цену.

Чтобы расширить свой спрос, белорусские производители увеличивали цены на товар в меньшей степени, что дало им определенные выигрыши в ряде секторов. Эту тенденцию можно увидеть при анализе условий торговли, то есть соотношения экспортных и импортных цен.

Опять же, отдельный вопрос насколько это устойчиво. И наш тезис о том, что внешнеторговое чудо, вероятно, скоро завершится, основан как раз на том, что большинство перечисленных мною тенденций вряд ли смогут продлиться долго.

Импорт отстал из-за проседания внутреннего спроса

Последней составляющей «чуда» эксперт называет физический объем импорта, который заметно отставал от физического объема экспорта. По словам экономиста, изменения в реальном обменном курсе были не настолько серьезные, чтобы объяснить такой большой разрыв между объемами экспорта и импорта.

— Причина, по которой импорт сильно отставал, это как раз проседание внутреннего спроса. Для значительной части экспорта использовались закупленные ранее промежуточные импортные товары. Грубо говоря, до этого все шло в запасы, которые сейчас удалось распродать.

Еще одна составляющая — это политика импортозамещения, которую власти пытаются проводить административными методами. Попытки ограничить импорт в рамках государственной инвестиционной программы на непродолжительных промежутках тоже дают эффект.

Однако и запасы, и рационирование импорта — недолговечные составляющие. С большой вероятностью импорт будет нагонять экспорт.

Подытоживая: внешнеторговое чудо состоялось, 7-8 месяцев во внешней торговле — это очень хороший результат. Но дальше пока видится как минимум замедление, а скорее стагнация объемов экспорта при некотором ускорении роста импорта. Разрыв с экспортом будет сокращаться. А это означает, что с большой вероятностью в последующие кварталы внешнеторговое чудо испарится, — полагает Дмитрий Крук.