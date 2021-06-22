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Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбёжки, и до 1947 года меня вырастили цыгане»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть, – 22 июня, ровно 4 утра. Именно в это время 80 лет назад началась война, которая оставила самый страшный след в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сел, деревень и городов. Уже после Победы мирный рассвет этого дня из года в год встречают с данью уважения павшим героям.
Татьяна Савчик, СТВ:
Алексей Олейников, житель Пинска:
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Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть, – 22 июня, ровно 4 утра. Именно в это время 80 лет назад началась война, которая оставила самый страшный след в...
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