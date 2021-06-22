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Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбёжки, и до 1947 года меня вырастили цыгане»

22.06.2021 08:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть, – 22 июня, ровно 4 утра. Именно в это время 80 лет назад началась война, которая оставила самый страшный след в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сел, деревень и городов. Уже после Победы мирный рассвет этого дня из года в год встречают с данью уважения павшим героям.

Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбёжки, и до 1947 года меня вырастили цыгане»

Татьяна Савчик, СТВ:
Особое внимание к легендарной Цитадели. Минувшей ночью здесь состоялся митинг-реквием, кульминацией которого стала историческая реконструкция, восстановившая первые часы боя в крепости.

Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбёжки, и до 1947 года меня вырастили цыгане»

Алексей Олейников, житель Пинска:
После войны, особенно 1947 год, я очень хорошо запомнил. В 1947 году только отец вернулся с войны, а во время войны воспитывали меня цыгане. Во время войны мать потеряла нас во время бомбежки, и до 1947 года меня вырастили цыгане. Спасибо им. Они дали мне образование, они научили меня быть человеком. И на сегодня как офицер казачьих войск я горжусь этим, что я прибыл на эти мероприятия, что я буду видеть, буду помнить и объяснять своим внукам и правнукам, что такое Великая Отечественная война.

 
 
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Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть, – 22 июня, ровно 4 утра. Именно в это время 80 лет назад началась война, которая оставила самый страшный след в...
 
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