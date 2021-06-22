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График экспорта нефти из РФ на III квартал не предусматривает поставок на Нафтан

22.06.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

График экспорта на третий квартал 2021 года не предусматривает поставку нефти на белорусский НПЗ «Нафтан».

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на копию документа.

Графиком в третьем квартале предусмотрена поставка только 2,36 млн т на Мозырский НПЗ. Во втором квартале в графике были указаны поставки на Новополоцкий НПЗ и Мозырский НПЗ в объеме по 2,25 млн тонн.

Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан".

В результате, в мае крупные российские нефтяные компании, в частности «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», перестали отправлять сырье на "Нафтан". Поставка нефти на завод осуществлялась мелкими компаниями.

Впрочем, отсутствие завода в графике вовсе не означает прекращение поставок нефти на Нафтан. Нефть поставляется на НПЗ на уровне не ниже технологического минимума поставщиками, которые не особо опасаются возможных санкций со стороны США, возможно, с использованием серых и черных схем и поставками по ж/д.

Факт, что Нафтан будет обеспечен российской нефтью, подтверждает упомянутый экспортный график, согласно которому Беларусь в 3-м квартале планирует экспортировать в ФРГ 450 тыс. тонн нефти собственной добычи и не собирается бросать этот ресурс на спасение Нафтана. Во втором квартале Беларусь экспортировала в ФРГ около 440 тыс. тонн нефти.

Загрузка Нафтана – не единственная проблема, которую агрохунте предстоит решать в нефтяном секторе в 3 квартале на фоне 4- пакета и последующих секторальных санкций со стороны ЕС, США и других стран.

 
 
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График экспорта на третий квартал 2021 года не предусматривает поставку нефти на белорусский НПЗ «Нафтан».
 
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