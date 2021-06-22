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Республиканцы могут сменить кандидата от партии на предстоящих президентских выборах
Источник материала: Партизан
Губернатор Флориды Рон ДеСантис с небольшим отрывом опережает экс-президента Дональда Трампа как вероятный будущий кандидат от республиканцев на пост президента в 2024 году.
Как
74,12% республиканцев сказали, что одобрили бы кандидатуру ДеСантиса, 71,43% - Трампа. ДеСантис получил 275 голосов, Трамп - 265 (избирать можно несколько кандидатур).
Сенатор Тед Круз от Техаса занял третье место с 42,86% одобрения.
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Губернатор Флориды Рон ДеСантис с небольшим отрывом опережает экс-президента Дональда Трампа как вероятный будущий кандидат от республиканцев на пост президента...
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