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Республиканцы могут сменить кандидата от партии на предстоящих президентских выборах

22.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Губернатор Флориды Рон ДеСантис с небольшим отрывом опережает экс-президента Дональда Трампа как вероятный будущий кандидат от республиканцев на пост президента в 2024 году.




Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют опросы участников Западного консервативного форума в Денвере, который состоялся в выходные дни.

74,12% республиканцев сказали, что одобрили бы кандидатуру ДеСантиса, 71,43% - Трампа. ДеСантис получил 275 голосов, Трамп - 265 (избирать можно несколько кандидатур).

Сенатор Тед Круз от Техаса занял третье место с 42,86% одобрения.
 
 
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Губернатор Флориды Рон ДеСантис с небольшим отрывом опережает экс-президента Дональда Трампа как вероятный будущий кандидат от республиканцев на пост президента...
 
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