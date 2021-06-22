Чалый: Санкции сильно ограничат личные свободы кошельков режима

выразил Сергей Чалый накануне в стриме на Еврорадио. — Никогда не нужно забывать, что причиной, конечным источником санкций являются действия белорусских властей. Не призывы какие-то. Сколько, мы помним, было этих призывов. И ничего дальше выражения озабоченности или небольшого персонального списка не шло, — такое мнениеСергей Чалый накануне в стриме на Еврорадио.





пишет Салідарнасць, что сегодняшних санкций в отношении официального Экономист припомнил недавнее высказывание одного из топ-чиновников ЕС о том,Салідарнасць, что сегодняшних санкций в отношении официального Минска могло и не быть, если бы не принудительная посадка самолета.





— Для чего вводятся эти санкции? Понятно, что это не способ смены власти или конкурентной борьбы в экономике. Это то, о чем мы говорили раньше. Избиратели, граждане европейских стран требуют от своих политиков каких-то действий, более решительных, а не просто выражения озабоченности.





Экономист напоминает, что в подобных ситуациях всегда оставляют возможность для какого-то разворота. При этом он не видит способов повлиять на личные решения Александра Лукашенко и подчиненных ему силовиков:





— Разгром TUT.BY, посадка самолета — все это еще недавно казалось немыслимым. А сегодня это говорит о том, что нет такой цены, которую он готов заплатить, чтобы сохранить ситуацию, где он называет себя действующим главой государства.





При этом эксперт отмечает, что санкции могут серьезно повлиять на людей, от которых режим сильно зависит:





— Речь ведь не только о силовиках, которые не создают добавочную стоимость. Они могут только отнять и поделить.





Чалый убежден, что ограничения способны больно ударить по тем, кого называют «кошельками режима». В том числе и по друзьям из России — Михаилу Гуцериеву, который часто был палочкой-выручалочкой для властей.





Говоря о простых белорусах, экономист отметил, что в этот раз Запад обращается ко всей стране, а не только к властям. И речь идет, к сожалению, о больших издержках.