Самый молодой игрок в истории Евро интересен «Ювентусу»

В субботу Козловский стал самым молодым игроком, сыгравшим в финальной части чемпионатов Европы, выйдя на замену в матче против команды Испании (1:1). Он дебютировал на Евро-2020 в возрасте 17 лет 246 дней и превзошел достижение англичанина Джуда Беллингема (349 дней), который ранее в июне вышел на поле в матче против сборной Хорватии (1:0) в этом же возрасте,ru.oxu.az.