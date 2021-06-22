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Самый молодой игрок в истории Евро интересен «Ювентусу»

22.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянские "Ювентус" и "Кальяри" интересуются полузащитником сборной Польши Кацпером Козловским, сообщил журналист Николо Скира в Twitter, пишет РИА Новости.



В субботу Козловский стал самым молодым игроком, сыгравшим в финальной части чемпионатов Европы, выйдя на замену в матче против команды Испании (1:1). Он дебютировал на Евро-2020 в возрасте 17 лет 246 дней и превзошел достижение англичанина Джуда Беллингема (349 дней), который ранее в июне вышел на поле в матче против сборной Хорватии (1:0) в этом же возрасте, пишет ru.oxu.az.

Козловский выступает за польский клуб "Погонь". В сезоне-2020/21 футболист сыграл 20 матчей в чемпионате Польши, забил один гол. На счету полузащитника четыре встречи за сборную Польши.
 
 
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Итальянские "Ювентус" и "Кальяри" интересуются полузащитником сборной Польши Кацпером Козловским, сообщил журналист Николо Скира в Twitter, пишет РИА Новости.
 
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