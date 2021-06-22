Пьяный клиент обиделся на персонал столичного бара и позвонил в милицию. Рассказал, что ему подсыпали наркотики



Фото: pixabay.com









пишет blizko.by, в каком именно увеселительном заведении он находится. По данному сообщению незамедлительно выбыли сотрудники Центрального РУВД столицы. На линию 102 обратился молодой человек, который просил помощи милиции и утверждал, что в столичном баре, где он отдыхает, ему пытались подсыпать наркотики. В разговоре с оператором молодой человек долго не мог пояснить,blizko.by, в каком именно увеселительном заведении он находится. По данному сообщению незамедлительно выбыли сотрудники Центрального РУВД столицы.





В ходе разбирательства выяснилось, что заявитель отдыхал в увеселительном заведении, где употреблял спиртные напитки. В какой-то момент он, обидевшись на обслуживающий персонал бара, решил отомстить и позвонил в милицию с заведомо ложным сообщением. Как пояснил 20-летний гомельчанин, причиной совершения им правонарушения стало большое количество выпитого спиртного.

В отношении молодого человека, осуществившего заведомо ложное сообщение в милицию, составлен административный протокол по ст.19.6 КоАП Республики Беларусь. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в случае совершения его впервые в виде штрафа до 15 базовых величин, а если оно совершено повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение – до 30 базовых величин.



