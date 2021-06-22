Карбалевич: Любые санкции - это игра в долгую. Раньше подобные меры не работали, но сейчас ситуация изменилась





пишет политолог Валерий Карбалевич ЕС и США вводят новые, более жесткие экономические санкции против властей Беларуси,политолог Валерий Карбалевич





Если раньше действия Запада для наказания официального Минска носили более символический характер, заключались в основном в визовых и финансовых ограничениях в отношении отдельных чиновников, то теперь они более направлены на экономику.





В прошлом санкции носили точечный характер, применялись относительно отдельных предприятий или бизнесов. Теперь по-другому. Анонсировано, что саммит Евросоюза 24-25 июня примет секторальные санкции. Подобные меры также планируют принять США, Канада, Великобритания. То есть эти санкции бьют по целым экономическим секторам (нефтепереработка, производство калия, банковский сектор). Такого раньше, в ходе предыдущих кризисов, между официальным Минском и Западом не было. В этом смысле нынешние санкции беспрецедентны.





Здесь примечательно вот что. Белорусские официальные лица, государственные СМИ много раз обвиняли оппозицию за призывы к Западу ввести санкции. Мол, как можно требовать наказывать собственную страну. Но эти призывы мало влияли на решения ЕС и США, так как те руководствовались собственными интересами.





"Помогли" белорусские власти. Решение Лукашенко посадить самолет с Романом Протасевичем сорвало стоп-кран. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жузеп Бурель отметил: "В случае с Беларусью, если бы не было угона этого самолета, мы бы не обсуждали экономические санкции. Это событие спровоцировало ответ".





Сейчас белорусский вопрос из чисто гуманитарного (нарушение властями прав человека) превратился в проблему международной безопасности, в частности, безопасности авиаполетов. Ведущие мировые государства пришли к выводу, что если сейчас не наказать «нарушителя конвенции», то подобные инциденты могут происходить и в дальнейшем. Таким образом, жесткие санкции навлек сам Лукашенко. То, чего безуспешно пыталась добиться оппозиция, очень успешно реализовал официальный Минск . Конечно, четвертый пакет санкций готовился и до истории с самолетом, но их беспрецедентный масштаб спровоцировал Лукашенко.





Белорусские власти уверяют, что ничего страшного, Беларусь выдержит. Премьер-министр Роман Головченко спрогнозировал, что потери страны от санкций составят не более 2,9% ВВП. Что, кстати, довольно много.





Что собираются делать власти в ответ на санкции? Прежде всего, ввести контрасанкции против ЕС и США. Головченко заявил, что белорусская сторона имеет «полное право компенсировать этот ущерб», в том числе через введение ограничений в адрес иностранных компаний, работающих в Беларуси и принадлежащих странам, которые проводят «особо недружественную политику». Он отметил, что в Беларуси работает около 300 литовских компаний, 200 - украинских, 160 — латвийских, 150 — немецких, 140 — польских. Надо понимать, что власти угрожают их национализировать? Но это, говоря российским политическим сленгом, означает «бомбить Воронеж», то есть на дополнение к западным санкциям, ввести свои санкции против собственной экономики.





Ну и, конечно, традиционная реакция белорусских властей на новые санкции — это очередной раунд погрома гражданского общества. Как и обещал не так давно Владимир Макей.





Еще власти намерены переориентироваться на новые рынки. Однако все рынки давно разделены, и свободных ниш нигде нет. Их нужно завоевывать.





А еще власти надеются на помощь России. Тем более что российские официальные лица такую помощь обещали. Как сказал Головченко, новые технологии будем брать в России и Китае. Да, Россия может помочь создать различные серые схемы, призванные обойти западные санкции. Здесь многое будет зависеть от того, как строго ЕС и США будут следить за реализацией санкций. Вряд ли российский рынок сможет компенсировать потери белорусских производителей нефтепродуктов и калия. Москва может, конечно, помочь деньгами, новыми кредитами, если захочет. Но ведь она будет выставлять и какие-то условия.





Если в целом говорить о влиянии этих санкций на Беларусь, то здесь важен кумулятивный социально-политический, психологический эффект. Любые санкции - это игра в долгую. Раньше подобные меры не работали, но сейчас ситуация изменилась.





Во-первых, нынешние санкции гораздо жестче, чем все прежние. К тому же сейчас экономика держится на живой нитке.





Во-вторых, санкции появились в другой политической атмосфере. Успешно противостоять внешним угрозам может объединенное, консолидированное общество, в котором легитимность власти не ставится под сомнение. Белорусское же общество фундаментально расколото, сильно травмировано, более политизировано, чем раньше. Политический кризис не преодолен, доверие к власти невысокое, неудовлетворенность населения никуда не делась, она висит как дамоклов меч. Власть потеряла монополию на СМИ, и ей трудно будет переложить вину за санкции на Запад и оппозицию. Об истории с самолетом все хорошо знают.





Санкции появились на фоне всей заметной изоляции, изгойства Беларуси, которое невозможно скрыть. Взять хотя бы то, какие сложности приходится переживать белорусам, которые пытаются выбраться на отдых на теплое море.





На этом фоне нынешние санкции могут стать толчком, запустить сложно контролируемые процессы, которые будут способствовать эрозии белорусской социальной модели. В политизированной атмосфере любая новая проблема будет вызывать дополнительный негатив по отношению к власти. По мере наращивания социально-экономических трудностей станет еще полнее выясняться тот факт, что именно Лукашенко становится источником всех проблем, токсичной фигурой. Причем в глазах людей политически не ангажированных и даже его поклонников. Но как и когда это выстрелит, никто сегодня сказать не может.





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EX-PRESS.BY Перевод с бел. —



