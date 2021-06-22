Близкий друг Авербуха и Арзамасовой раскрыл пол их малыша

Источник материала: Sputnik Беларусь

Близкий друг российского фигуриста Ильи Авербуха и его молодой жены-актрисы Лизы Арзамасовой раскрыл пол будущего ребенка звезд.

47-летний фигурист и 26-летняя звезда ситкома "Папины дочки" перестали скрывать свой роман прошлым летом, а в конце 2020-го года знаменитости отправились в ЗАГС . Но не успели поклонники опомниться от этой новости, как их ждала следующая - пара готовится впервые стать родителями .

И пока Арзамасова продолжает выходить на связь с подписчиками, публикую снимки и видео в Instagram, в сети раскрывают детали ее положения. Так, близкий друг семьи решил рассекреть пол первенца знаменитостей.

"Илья и Лиза ждут сына. Они не скрывают от близких, но и не рассказывают особо", - отметил аноним в беседе со СМИ и отметил, что будущие родители буквально светятся от счастья.

В скором времени пара Авербух и его молодая жена улетают в Сочи, где фигурист представит фигурное шоу, а беременная актриса будет наслаждаться морем и солнцем, а также записывать новые лайфхаки для беременных .

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