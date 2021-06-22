|
Совпадения неслучайны: Коктыш о новом пакете санкций против Беларуси
22.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новый – уже четвертый – "пакет" индивидуальных санкций против Беларуси, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, должен стать "сигналом поддержки" белорусского народа. И это заявление в канун 22 июня и 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны имеет довольно странный символический смысл: случайность ли это, рассуждает в комментарии для радио Sputnik известный политический эксперт Кирилл Коктыш.
Facebook/МИД Беларуси
"В политике редко бывают случайности, особенно когда речь идет о символических датах. И в данном случае сразу понятно, кто на какой стороне", –сказал эксперт.
По мнению собеседника Sputnik, не всем странам Европы комфортно, когда навязывается такая агрессивная повестка дня. А белорусское общество, которое ощутит на себе воздействие санкций, "спаяется" еще плотнее.
Четвертый пакет антибелорусских санкций
Комментарий политического эксперта Кирилла Коктыша слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В политике редко бывают случайности: политический эксперт Кирилл Коктыш о совпадении дня принятия Евросоветом антибелорусских санкций с годовщиной начала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)