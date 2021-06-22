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Совпадения неслучайны: Коктыш о новом пакете санкций против Беларуси

22.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Коктыш о новом пакете санкций против Беларуси

Новый – уже четвертый – "пакет" индивидуальных санкций против Беларуси, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, должен стать "сигналом поддержки" белорусского народа. И это заявление в канун 22 июня и 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны имеет довольно странный символический смысл: случайность ли это, рассуждает в комментарии для радио Sputnik известный политический эксперт Кирилл Коктыш. 

Facebook/МИД Беларуси
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"В политике редко бывают случайности, особенно когда речь идет о символических датах. И в данном случае сразу понятно, кто на какой стороне", –сказал эксперт.

По мнению собеседника Sputnik, не всем странам Европы комфортно, когда навязывается такая агрессивная повестка дня. А белорусское общество, которое ощутит на себе воздействие санкций, "спаяется" еще плотнее.

Четвертый пакет антибелорусских санкций опубликован в официальном журнале Евросоюза 21 июня.

Комментарий политического эксперта Кирилла Коктыша слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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В политике редко бывают случайности: политический эксперт Кирилл Коктыш о совпадении дня принятия Евросоветом антибелорусских санкций с годовщиной начала...
 
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