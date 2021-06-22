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Анатолий Лаппо: мы сегодня все составы наши подняли по команде «тревога», чтобы показать, что мы помним память предков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
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Анатолий Лаппо: мы сегодня все составы наши подняли по команде «тревога», чтобы показать, что мы помним память предков
Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли...
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