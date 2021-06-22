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Анатолий Лаппо: мы сегодня все составы наши подняли по команде «тревога», чтобы показать, что мы помним память предков

22.06.2021 09:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо: мы сегодня все составы наши подняли по команде «тревога», чтобы показать, что мы помним память предков

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Мы сегодня все составы наши по традиции подняли по команде «тревога», чтобы показать нашему будущему поколению, что мы сильны, что мы помним память предков. Особенно это актуально сейчас, когда отдельные писаки, вещаки пытаются переписать историю, пытаются показать нам: ну, была какая-то война. Для них каждый третий это не белорус. А мы помним, что мы потеряли каждого третьего. Это был настоящий геноцид белорусского народа. И мы выстояли.

Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбёжки, и до 1947 года меня вырастили цыгане». Читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли...
 
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