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«Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». Что говорили белорусы 22 июня у обелиска на площади Победы?

22.06.2021 09:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». Что говорили белорусы 22 июня у обелиска на площади Победы?

Дмитрий Быкович, курсант Института пограничной службы:
Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Это можно даже посмотреть по странам Европы, которые забывают о своей памяти, забывают о том подвиге советского народа, который они вложили в мир и спокойствие, мирное небо над головой.

Андрей Юржиц: без исторической памяти не будет того патриотизма, который должен быть в стране

«Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». Что говорили белорусы 22 июня у обелиска на площади Победы?

Ангелина Шпак, член мемориального отряда Поста № 1 почетной Вахты памяти города-героя Минска:
Для каждого это особенно, по-своему сложно. Мы не должны забывать это и должны помнить тех погибших.

Анатолий Лаппо: мы сегодня все составы наши подняли по команде «тревога», чтобы показать, что мы помним память предков. Читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли...
 
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