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«Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». Что говорили белорусы 22 июня у обелиска на площади Победы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Быкович, курсант Института пограничной службы:
Ангелина Шпак, член мемориального отряда Поста № 1 почетной Вахты памяти города-героя Минска:
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«Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». Что говорили белорусы 22 июня у обелиска на площади Победы?
Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли...
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