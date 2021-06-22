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Посол РФ обещает поддержку властей Беларуси вплоть до "критических обстоятельств"

22.06.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия поддержит белорусские власти после того, как Евросоюз ввел против режима Лукашенко новые санкции.

"Мы не бросим Беларусь", - заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что Россия будет оказывать поддержку "до самых критических обстоятельств".

"Мы — союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", — отметил Лукьянов.

При этом посол заявил, что "есть оптимистический сценарий и есть пессимистический сценарий".

Сейчас санкции ЕС действуют против 166 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, и 15 организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия поддержит белорусские власти после того, как Евросоюз ввел против режима Лукашенко новые санкции.
 
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