Источник материала: АФН

Россия поддержит белорусские власти после того, как Евросоюз ввел против режима Лукашенко новые санкции.

"Мы не бросим Беларусь", - заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов, которого цитирует РИА Новости .

Он добавил, что Россия будет оказывать поддержку "до самых критических обстоятельств".

"Мы — союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", — отметил Лукьянов.

При этом посол заявил, что "есть оптимистический сценарий и есть пессимистический сценарий".

Сейчас санкции ЕС действуют против 166 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, и 15 организаций.