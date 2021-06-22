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«Юность» вышла из отпуска. В составе 25 хоккеистов

22.06.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столичная "Юность" официально вышла из отпуска. Хоккеисты и тренерский штаб минчан провели тренировку на базе Крытого катка в парке Горького.



Командой руководил Евгений Есаулов, возглавивший красно-синих по ходу минувшего сезона и приведший ее к чемпионству, пишет sportarena.by. В ассистентах у него – Дмитрий Карпиков и Александр Полищук. Покинул тренерский штаб Александр Белявский, который возглавил казахстанский Кулагер. А вот место тренера нападающих остается вакантно.


Сейчас в ростере "Юности" находятся 25 игроков.

Вратари: Сергей Большаков, Ростислав Зиновенко;

Защитники: Алексей Виноградов, Юрий Жуковский, Владислав Барковский, Вадим Щечин, Егор Иванов, Оскар Матушкин, Никита Парфенюк, Михаил Ереметько, Георгий Василенко, Антон Федоренчик, Сергей Грицевич, Андрей Тимощенко;

Нападающие: Кирилл Брикун, Егор Гайнетдинов, Александр Пальчик, Сергей Карпович, Всеволод Кашкар, Иван Середа, Никита Беспалов, Егор Карако, Герман Пироговский, Андрей Павленко, Владимир Ровба.

В ближайшее время минчане пройдут медосмотр и будут тренироваться на «земле», после чего отправятся в Раубичи, где пробудут 18 дней.

Также команду ожидают несколько спаррингов:

21 июля. "Юность" – "Металлург-Жлобин"

26 июля. "Юность" – "Динамо Санкт-Петербург"

28 июля. "Юность" – "Сибирь"
 
 
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Столичная "Юность" официально вышла из отпуска. Хоккеисты и тренерский штаб минчан провели тренировку на базе Крытого катка в парке Горького.
 
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