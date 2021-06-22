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«Илона», который будет предводителем людей на Марсе, предсказали в книге прошлого столетия

22.06.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В октябре сооснователь и гендиректор SpaceX заявил, что к 2024 году люди высадятся на Марс. По его мнению, колонизация космоса — единственный способ спасти человечество, а также сохранить флору и фауну, которая может вымереть на Земле. Немногие знают, что человек с именем Илона Маска и связанный с соседней планетой был упомянут в книге середины ХХ века.



В 1953 году немецко-американский конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун издал книгу «Проект Марс». В ней он описал, как может проходить путешествие людей на планету, и предсказал, пишет dev.by, что главой марсианских колонистов будет некто «Илон».

«Правительство Марса состояло из 10 человек. Их лидером всеобщим голосованием на 5 лет был избран человек, называемый „Илон“», — говорится в немецкоязычном тексте. Далее в речь идёт о том, что «Илон» и его кабинет будет отвечать за исполнение законов, принимаемых двухпалатным парламентом.

Недавно этот фрагмент привёл один из пользователей Twitter в ответ на твит Маска про то, что судьба человека предрешена и от неё не уйти. К слову, родился бизнесмен в ЮАР в 1971 году.

Как верно подметил Insider, в книге прямо не сказано, что колонистами будет руководить человек по имени Илон — если точнее, это будет название его должности. Аналогичный вывод напрашивается из английской версии книги.

Несколько месяцев назад Илон Маск прозвал себя «технокоролём Tesla». Позже он ненадолго добавил в профиль титул «Императора Марса».
 
 
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В октябре сооснователь и гендиректор SpaceX заявил, что к 2024 году люди высадятся на Марс. По его мнению, колонизация космоса — единственный способ спасти...
 
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