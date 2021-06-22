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На «Гродно Азот» почти на месяц остановят одни из самых «невезучих» цехов
Источник материала: Партизан
С пятницы, 25 июня, на «Гродно Азот» будут остановлены два цеха: аммиак-4 и карбамид-4. На них пройдет капитальный ремонт, который продлится 25 суток.
Как
Впервые о том, что аммиак-4 и карбамид-4 уходят на капремонт, стало известно еще в мае. Тогда датой старта ремонтных работ назвалось 18 июня. Сообщалось, что ведутся организационные работы, предшествующие ремонтам. В частности, определено необходимое количество персонала, как собственного, так и командированного из других цехов для реализации запланированного — это около 200 человек. Также обозначены исполнители работ, обеспечивается комплектность необходимым сырьём, инструментом и оборудованием.
Однако на недавнем совещании под руководством и.о. гендиректора «Гродно Азот» Сергея Силивоника прозвучала информация о том, что начало капремонта в этих цехах — 25 июня.
— Все службы, задействованные в этом процессе, находятся на этапе серьёзной подготовки, — сообщает корпоративное издание предприятия «Гродненский Химик».
Отметим, что именно цеха аммиак-4 и карбамид-4 чаще остальных цехов предприятия попадают в информационные сводки, что там происходят различные нештатные ситуации.
За последнее время так было несколько — 11 ноября 2020 года и 5 марта 2021 года. А в середине апреля данные цеха и вовсе не работали почти сутки после того, как персонал допустил ошибочные действия.
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С пятницы, 25 июня, на «Гродно Азот» будут остановлены два цеха: аммиак-4 и карбамид-4. На них пройдет капитальный ремонт, который продлится 25 суток.
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