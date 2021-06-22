На «Гродно Азот» почти на месяц остановят одни из самых «невезучих» цехов









отмечает «Вечерний Гродно», изначально ремонтные работы должны были начаться 18 июня, однако по неназванным причинам сроки были сдвинуты на неделю. Как«Вечерний Гродно», изначально ремонтные работы должны были начаться 18 июня, однако по неназванным причинам сроки были сдвинуты на неделю.





Впервые о том, что аммиак-4 и карбамид-4 уходят на капремонт, стало известно еще в мае. Тогда датой старта ремонтных работ назвалось 18 июня. Сообщалось, что ведутся организационные работы, предшествующие ремонтам. В частности, определено необходимое количество персонала, как собственного, так и командированного из других цехов для реализации запланированного — это около 200 человек. Также обозначены исполнители работ, обеспечивается комплектность необходимым сырьём, инструментом и оборудованием.





Однако на недавнем совещании под руководством и.о. гендиректора «Гродно Азот» Сергея Силивоника прозвучала информация о том, что начало капремонта в этих цехах — 25 июня.





— Все службы, задействованные в этом процессе, находятся на этапе серьёзной подготовки, — сообщает корпоративное издание предприятия «Гродненский Химик».





Отметим, что именно цеха аммиак-4 и карбамид-4 чаще остальных цехов предприятия попадают в информационные сводки, что там происходят различные нештатные ситуации.





За последнее время так было несколько — 11 ноября 2020 года и 5 марта 2021 года. А в середине апреля данные цеха и вовсе не работали почти сутки после того, как персонал допустил ошибочные действия.