День памяти и скорби: в Бресте вспомнили тех, кто сражался за победу в Великой Отечественной войне

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война . Первыми удар приняли защитники Брестской крепости. Она единственная в мире носит звание «крепость-герой». Цитадель над Бугом стала точкой отсчета большой трагедии и одновременно символом мужества советского народа. Сегодня там вспоминают тех, кто сражался за победу. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

В Брестской крепости такая атмосфера, которую сложно передать словами. Концентрация боли за каждые 1418 дней войны. Встречать первых посетителей героическая цитадель начала за несколько часов до рассвета. Километровая аллея от входа до Вечного огня превратилась в дорогу памяти. А ровно в 4:15 утра в крепости смолкли все голоса: память о погибших почтили минутой молчания.

Ночь скорби началась митингом. Звучали песни военных лет, прошла реконструкция последних мирных часов. Маршем прошли военнослужащие Брестского гарнизона. На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. За действием наблюдало несколько тысяч зрителей, которые специально приехали на памятную церемонию.

«Из Москвы приезжаем каждый год. Дети подросли, взяли их. Это очень важное место», – поделилась москвичка Юлия Четверткова.

«Это священная земля, пропитанная кровью. Эта земля удивительная. Находясь здесь, многое переосмысляешь», – отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Брестская крепость – легендарное место, символ мужества. Немецкое командование планировало взять ее за несколько часов. И не ожидало от советских солдат такого упорства и храбрости. 22 июня, по разным данным, в цитадели было от семи до восьми тысяч красноармейцев и еще 300 семей военнослужащих.

Защитники крепости сопротивлялись целый месяц. Без медикаментов, еды и воды продолжали сражаться и оставляли на стенах надписи: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». В апреле этого года умер последний свидетель трагедии Бреста Петр Котельников. В то страшное утро июня ему было всего 12 лет. Но имена многих погибших до сих пор остаются неизвестными.

Акции памяти пройдут сегодня по всей стране. В полдень состоится всебелорусская минута молчания. А вечером в Бресте пройдет концерт-реквием.