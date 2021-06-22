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Рассвет Брест встретил под звуки снарядов. Именно в этот день 80 лет назад началась война
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть, – 22 июня, ровно 4 утра. Именно в это время 80 лет назад началась война, которая оставила самый страшный след в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сел, деревень и городов. Уже после Победы мирный рассвет этого дня из года в год встречают с данью уважения павшим героям.
Татьяна Савчик, СТВ:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
24-кратно героизм и мужество защитников перекрыли циничный норматив гитлеровской армии. Накануне в Бресте зажгли 10 тысяч свечей. Акция памяти объединяла десятки брестчан, молодежь Беларуси и России.
Олеся Цветкова, жительница Ленинградской области:
Памятная ночь в крепости началась с символичного спускания венков на воду Буга. А на площадь Церемониалов внесли реликвию – легендарное знамя Победы, которое защитники смогли сохранить – символ непокоренных солдат. Сохранить в крепости, на которую обрушили тысячи тонн огня и металла.
Екатерина Мордовина, жительница Ленинградской области:
– Для меня это огромная честь – здесь побывать и посмотреть, как это все происходило. Это очень важно – чтить память и не забывать об этом.
Под плитами мемориала Брестской крепости покоятся 1038 погибших. Увековечено 277 имен, в их числе представители 21-й нации и народности бывшего Советского Союза. А это значит, 22 июня – день общей памяти и скорби для миллионов людей.
Тысячи брестчан и гостей города собрала Брестская крепость в эту ночь. Участниками митинга-реквиема стали Митрополит Беларуси Вениамин, руководители СНГ и Союзного государства, ветераны, для кого этот день отзывается особой болью.
Рассвет Брест встретил под звуки снарядов. Военно-историческая реконструкция собрала больше 300 реконструкторов из 60 клубов. Беларусь, Украина, страны Балтии. Полное погружение в прошлое, будто это было вчера.
Началось! Колыхнулась земля. На всем фронте бьет артиллерия. Грохот первых снарядов поднимает с кроватей всех жителей домов начальствующего состава, где со своими семьями живут командиры...
Кристина Протосовицкая:
Татьяна Савчик:
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Новости Беларуси. Дата, о которой невозможно забыть, – 22 июня, ровно 4 утра. Именно в это время 80 лет назад началась война, которая оставила самый страшный след в...
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