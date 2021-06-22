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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главный принцип производства: дождаться повеления Хозяйственный зуд в Орше

Особое внимание властитель уделил Орше, где имеется крупный, можно сказать, стратегический для страны железнодорожный узел и несколько относительно небольших предприятий, возведенных отчасти во времена первых пятилеток, послевоенного восстановления промышленности. Одни из них имели союзное подчинение, другие работали на собственном сырье и подчинялись республиканским министерствам, местным трестам и совнаркомам.Например, Оршанский мясоконсервный комбинат был сдан в эксплуатацию 5 января 1930 года, проектной мощностью по выработке мяса 30 тонн в смену и колбасы 8 тонн в смену. Фактически предприятие строилось до завершения сплошной коллективизации в БССР и еще долгие годы после этого имело ресурсную базу, получаемую от хозяйств единоличников и приусадебных хозяйств населения.Но руководство БССР, подчиняясь воле руководства Советского руководства, к 1936 году завершила сплошную коллективизацию и подготовилась в промышленной переработке большого колхозного мяса. В качестве образцовых для советской мясоперерабатывающей индустрии были приняты Чикагские бойни, которые своей технологичностью потрясли делегацию специалистов «Союзмяса», во главе с наркомом пищевой промышленности Анастасом Микояном, командированным в Чикаго Советским правительством.В те годы не только мясокомбинаты, но и огромное количество других промышленных объектов просто копировались для строительства в СССР.Оршанский льнокомбинат тоже начал свою историю 1930 году, выпустив первую свою продукцию на только что построенной льночесальной фабрике. С этого момента прежнее крестьянское домашнее ткачество стало уступать фабричному производству. Уже в 1940 году оршанские текстильщики произвели почти 10 млн квадратных метров ткани, сразу в 1000 увеличив их в 1913 году. Дальше все пошло так, как можно прочитать на официальных сайтах старых белорусских предприятий – от победы к победе, от миллионов к сотням миллионов, к миллиардам. Так, в 1951 году выпуск тканей в два раза превзошел уровень 1940 года, в 1970 году выработан миллиардный метр ткани за послевоенный период, в 1982 году – двухмиллиардный, в 1994 году – трехмиллиардный, к концу 2010 года – трехсполовинной миллиардный кусок ткани.Можно отметить, что в конце 80-х начале 90-х гг. предприятиям приходилось работать в «новых экономических условиях, поэтому Комбинат работал по арендному договору, заключенному с концерном «Беллегпрома». Известно, что «новые экономические условия» вскорости завершились возвращением к командно-административной системы, которая при Лукашенко получила название «ручного управления».Тема выращивание льна и его переработки стала одной и самых любимых в его хозяйственном творчестве. Лукашенко не единожды приезжал Комбинат и всякий раз привозил что-то полезное не дешевое для развития производства. Так, в 2008 году было затеяно масштабное перевооружение, сопровождаемое строительством новых мощностей и отдельных цехов, которое проводились в несколько этапов и успешно завершились в 2017 году.Право дело, хорошо! Но, как пела в молодости Алла Пугачева, ничего хорошего. И вот почему. Лукашенко в числе других посетил Оршанскую фабрику художественных изделий и, ознакомившись с состоянием дел на ней, заявил, что предприятие не соответствует его представлениям о современном производстве. И принял решение срочно, к августу т. г., передать его льнокомбинату. Предварительно следует навести там порядок, создать нормальные условиях для работы людей.Мол, хочу, чтобы «к концу года фабрика имела презентабельный вид».А хотеть и мочь, разные по модальности глаголы. Лукашенко хочет, чтобы швеи-художницы, которые умеют работать с льняными тканями (прекрасные ткани при всех их недостатках) смогли бы их умело отшивать. Этого пока мало. Чтобы было много, надо работать агрессивнее. Видимо не было еще правителя, который в таком стиле предъявлял требования к белошвейкам.Властитель как всегда тонко чувствует конъюнктуру хозяйственного момента: «И пандемия – не было бы счастья, так несчастье помогло – она вам (белошвейкам. – К. С.), люди будут брать, если мы развернемся. По данным Белстата, в январе-апреле т. г. по сравнению с январем-апрелем 2020 года производство льняных тканей составило 106,4%, складские запасы льняных тканей в 5,5 раза превысили среднемесячный объем производства.Если эта вилка между производительностью двух предприятий сохранится, то всем по стране белошвейкам хватит одного месячного производства на год работы.Нет ничего удивительного, что Лукашенко, галантно побеседовав с дамами, свой праведный гнев излил на оршанских мясников. На мясоконсервном комбинате ему рассказали, что предприятие строит себе новый цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота, проинформировали о том, что это уникальное для Беларуси, своеобразное ноу-хау в области убоя скота.Ноу-хау все то же, что и при Микояне. Тем временем эти технологии в самом Чикаго пришли в упадок. Конкуренция в мясной отрасли привела к созданию сложных механизированных заводов. Мощные грузовики-скотовозы позволили переработчикам общаться непосредственно с фермерами, минуя огромные перевалочные скотные дворы. Наконец, сам рост городов повысил стоимость земли и сделал невозможной дальнейшее безнаказанное загрязнение окружающей среды. Это привело к тому, что постепенно переработчики покидали бойни. И 31 июля 1971 года официально был зарезан последний баран.Так что в Беларуси модернизация отрасли идет вспять. Фермерское движение задушено, но строятся огромные животноводческие комплексы, которым без боен не обойтись.Если верить официальной статистике, то фермерское и частное мясопроизводство вообще подходит к черте самоликвидации. Так в январе-апреле т. г. заготовительными организациями в хозяйствах населения закуплено 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 30,2% меньше, чем в январе -апреля 2020 года. Молока – 31,1 тыс. тонн – меньше на 9,3%. По замыслу, эти потери должны компенсироваться в организованном секторе. Но его производство часто падает. Так, производство скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях по сравнению с январем-апрелем 2020 года снизилось на 2,9%. Это снижение обусловлено уменьшением производства птицы (7,9%) и свиней (на 2%).А в Могилевской области производство по этой позиции упало на 17,9% Это очень много для отрасли, которая должна демонстрировать стабильность и постоянный рост.Следует отметить, что официальная стратегия развития и функционирования экономики всегда страдает от официальной же пропаганды ее тактики. Стратегия как нечто метафизическое, определяемое объективными принципами и закономерностями, на практике осуществляется только по воле ее главного менеджера-диктатора. Всякий раз это позиционируется как явление Христа народу.Вот и сейчас, на мясокомбинате Лукашенко, получив информацию о состоянии дел, усилиях и возможностях производственников, разгневался на проволочки с вводом в строй нового цеха убоя и переработки скота. На предприятии считают, что для этого существуют и объективные, и субъективные обстоятельства. Цех изначально планировалось сдать 1 июля, теперь переносят его на 1 ноября, но Лукашенко все свел к упущениям персонала: «Вы провалили, значит мое решение найти: там конкретно – ответственные, кто должностями, кто головой за что отвечает. За невыполнение поручения должны отвечать лично».После, когда он провел «разбор полетов» ситуации, оказалось, что предприятие долгое время работает без директора, когда ему требовалось принимать стратегические управленческие решения. Оказывается, никто из ответственных руководителей, ни одна из профильных инстанций сделать это не могут. Ожидали Лукашенко, который тут же повелел назначить новым руководителем специалиста, который все это время исполнял должность генерального директора.К этому удивлению очень подходит вопрошание Саши Черного, выраженное еще при царском режиме: Без белых штанов с позументом, угасло бы солнце на небе? Мир стал бы без них импотентом? И груши б в садах не росли?..