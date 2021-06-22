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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: «Для стартапов важны не только стены, но и экосистема» Какую роль играют в экономике высокотехнологичные стартапы и как они себя сейчас чувствуют в Беларуси?

Какую роль играют в экономике высокотехнологичные стартапы и как они себя сейчас чувствуют в Беларуси? На эти вопросы в интервью Thinktanks.by ответил старший научный сотрудник BEROC Родион Морозов по итогам нового отчета об экосистеме стартапов, подготовленном CIVITTA и BULBA VENTURES с участием BEROC.- Исследования показывают, что средне- и высокотехнологичные компании определяют, насколько быстро будет развиваться экономика любой страны. Чем больше доля таких предприятий, тем быстрее экономика будет расти.Глобальный мониторинг предпринимательства (GEM), проведенный в 2019 году, показал, что доля стартапов в средне- и высокотехнологичных секторах в Беларуси выше, чем можно было бы ожидать исходя из нынешнего уровня экономического развития страны. А вот если посмотреть на устоявшиеся компании в средне- и высокотехнологичных секторах, то их доля соответствует нынешнему уровня развития в Беларуси. Получается, что в Беларуси легко начинать бизнес в средне- и высокотехнологичных секторах, а продолжать – не очень. И технологичные бизнесы предпочитают выстраивать свое развитие в других странах.- Уже многие годы мы видим тот эффект, который особенно ярко проявляется сегодня, когда главные офисы компаний и центры прибыли находятся за рубежом, а в Беларуси – только разработчики. Этот тренд достаточно давний, но уровень развития стартапов до событий последнего года позволял надеяться, что можно создавать комфортные условия, чтобы эти компании оставались внутри страны.Причинами, по которым зрелые компании открывали офисы в других странах, связаны с тем, что так компаниям проще выходить на свои целевые рынки, например ЕС или США. Также регистрация в других юрисдикциях с понятными правовыми режимами и правосудием делает компании значительно более привлекательными для инвесторов, для многих из которых важно, чтобы интеллектуальная собственность была зарегистрирована в США или ЕС. Есть примеры, когда компаниям с белорусскими корнями после регистрации в прибалтийских странах оказалось проще выходить не только на европейские, но и на азиатские рынки. Еще один момент связан с налогообложением – многие компании выбирают другие юрисдикции даже не по причине более низких налогов, а по причине более простого администрирования и отсутствия страха перед контролирующими органами.- Да, и если еще год назад можно было говорить, что Беларусь не в полной мере использует потенциал стартапов, которые здесь появляются, то теперь можно ожидать проблем другого рода. Скорее всего, будет увеличиваться доля тех стартапов, которые могут начинать рассматривать возможность перемещения в другие юрисдикции с самого начала своей деятельности. Если раньше стартапы переезжали, когда выходили на этап привлечения значительных объемов инвестиций, то сейчас можно ожидать, что уже на этапе проработки идеи стартапы будут рассматривать альтернативные локации для запуска бизнеса, где есть соответствующие условия. Речь может идти о технопарках и инкубаторах Литвы, Польши и других соседних стран стран. Надо понимать, что стартапам важна не только инфраструктура, стены и крыша над головой, но и экосистемы. Им необходимо, чтобы рядом находились другие стартапы, бизнес-ангелы, фонды, научно-исследовательские учреждения. Но сейчас, как мы видим из отчета CIVITTA и BULBA Ventures, пошел отток из страны и бизнес-ангелов, и инвесторов и стартапов. Если раньше для сотрудников высокотехнологичных компаний были созданы крайне удобные условия – сравнительно высокий уровень оплаты труда, льготный налоговый режим, хороший офис, хорошая инфраструктура, своя страна, то за последний год добавились факторы, которые отчасти нивелировали эти преимущества. Все это будет ставить под угрозу развитие средне- и высокотехнологичных секторов.