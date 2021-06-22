Источник материала: UDF

















В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Бюджет для граждан»: сколько денег тратится на государственные программы и зачем Не менее 65% расходов консолидированного бюджета в текущем году составят госу­­дарственные программы.

Министерство финансов на протяжении последних ряда лет публикует «Бюджет для граждан» как часть политики открытости бюджетных данных для общества. Текущий год обогатился. На этот раз в доступной форме постарались показать тему финансирования государственных программ. Тема для общества небезынтересная, ведь только на госпрограммы социально-экономической направленности в текущем году предполагается израсходовать более 14,1 млрд рублей, что составит 32% всех расходов консолидированного бюджета.Стилистически перед нами документ, аналогичный представлению информации о государственном бюджете. Призванный в простой форме раскрыть населению сущность программно-целевого подхода, которым в настоящее время пользуются власти при расходовании большей части бюджетных средств, документ сперва в общих чертах затрагивает теоретическую сторону вопроса, но по большей части раскрывает цели, задачи госпрограмм с указанием объема расходов. Для наглядности, схематически, государственную программу представляют в образе железнодорожного состава, где во главе некие сводные целевые показатели, которые тянут за собой отдельные мероприятия подпрограмм.Таких «составов», государственных программ, набираться на целое локомотивное депо. Их ни много, ни мало — 63. За счет средств республиканского и местных бюджетов, а также иных внебюджетных средств предполагается реализовать 12 госпрограмм научных исследований, 15 научно-технических программ, 25 программ социально-экономической направленности. Кроме того, еще 11 госпрограмм призваны способствовать национальной безопасности.Если исследовательские, научно-технические и тем более программы в области безопасности в документе лишь упомянуты, то 25 государственных программ социально-экономической направленности описываются через целевых показатели и объемы финансирования. В каких сферах планируется расходовать в текущем году 14 млрд средств бюджета и на какие цели?Самой затратной в 2021 году обещает быть госпрограмма «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка». Ее исполнение обойдется республиканскому бюджету в 5,57 млрд рублей, что составил почти 40% всех расходов на государственные социально-экономические программы. Если разобраться в ее содержании, становится понятным, зачем такой значительный объем ресурсов здесь выделяется — более половины средств составляют расходы на обслуживание государственного долга. На эти цели будет израсходовано 3,06 млрд. рублей. Еще 1,63 млрд. рублей средств данной госпрограммы составят средства, передаваемые в Фонд социальной защиты населения, который, на фоне демографических и экономических проблем, испытывает хроническую нехватку средств. За счет этих немалых ресурсов госпрограмма обещает удерживать дефицит консолидированного бюджета в размере не более 3% ВВП, верхнюю планку государственного долга сектора государственного управления не выше 45% ВВП, а также проводить обязательный аудит бухгалтерской и финансовой отчетности у не менее 4,5 тыс. организаций в 2021 году.Второй по объему выделяемых средств является госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность». Вопросы здравоохранения традиционно являются одними из наиболее ресурсозатратных сфер экономики. Здесь госпрограмма планирует расходы в объеме 2,1 млрд рублей. Основным конечным результатом программа называет рост ожидаемой продолжительности жизни до 75,2 лет. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 74,5 года, и он заметно различался в городе и сельской местности — 75,6 лет против 71,0 года. Хотя более заметен разрыв данного показателя между мужчинами и женщинами — 69,3 года против 79,4 лет.Помимо вопросов здравоохранения, не менее затратной является сфера образования, поэтому неудивительно, что топ 3 замыкает госпрограмма «Образование и молодежная политика» с объемом финансирования 1,35 млрд рублей в 2021 году. В качестве целей она ставит нахождение не ниже 30-й позиции в рейтинге человеческого развития по уровню образования и достижения показателя в 91,7% молодежи (15-24 года), которая учится или работает.Еще две государственные программы имеют объем финансирования, превышающий миллиард рублей на текущий год: «Дороги Беларуси» (1,1 млрд.) и «Строительство жилья» (1,04 млрд.). В результате должен сохраниться на уровне 86,8% удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, а уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя должен составить 28,1 кв.м. (в 2019 году 27,8 кв.м.). Средства жилищной госпрограммы выделяются главным образом на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (416,3 млн руб.), а также для уплаты части процентов и погашения основного долга граждан по льготным кредитам (322,7 млн рублей).Суммарно перечисленные выше пять государственных программ социально-экономической направленности охватывают более 77% выделяемых на данное направление бюджетных средств. Оставшиеся госпрограммы распоряжаются средствами в размере от 718 млн рублей до скромных 46 тысяч. Так, средства в объеме, превышающем половину миллиарда рублей, предполагается выделить на государственные программы «Аграрный бизнес» (718,9 млн.), «Белорусский лес» (541,8 млн.), «Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (537,9 млн.). В результате их реализации должен возрасти на 4,3% экспорт продовольствия, а рентабельность продаж в сельском хозяйстве составить 6,6%. При этом должна быть сохранена лесистость страны 40,1%, а объем заготовки древесины с гектара составить 2,99 куб. (для сравнения, в 2019 году показатель составил 3,08 куб. метра).Еще пять государственных программ распоряжаются средствами в размере более 100 млн рублей на текущий год. Это Государственная программа инновационного развития (391,1 млн.), «Физическая культура и спорт» (258,8 млн.), «Транспортный комплекс» (185,4 млн.), «Культура Беларуси» (171,2 млн.) и «Массовая информация и книгоиздание» (145,5 млн.). Результатом их реализации должны стать: рейтинг не ниже 25-го места в неофициальном командном зачете по результатам Олимпийских игр, охват не менее четверти населения физической культурой и спортом, рост грузо- и пассажирооборота, экспорта транспортных услуг, а также более 4 посещений в год организаций культуры в расчете на каждого жителя страны и 40-процентное доверие населения к государственным СМИ.Планку финансирования в десять миллионов рублей преодолели еще семь государственных программ: «Комфортное жилье и благоприятная среда» (68,4 млн руб.), «Цифровое развитие Беларуси» (62,9 млн руб.), «Наукоемкие технологии и техника» (49,5 млн.), «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» (46,1 млн.), «Социальная защита» (37,4 млн.), «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» (26,1 млн.), «Энергосбережение» (16,9 млн.). Они ставят перед собой немало любопытных целей. Так, планируется снизить затраты на жилищно-коммунальные услуги населению на 5%, охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G) должен составить 89,4%, а абонентами беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет должны стать 94 из 100 белорусов. Кроме того, снижение выбросов парниковых газов в 2021 году к уровню 1990 года должно достигнуть 31%, а оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды по областным центрам составить 92,2%.Оставшиеся пять госпрограмм суммарно финансируются в текущем году в объеме 15,6 млн рублей: «Научно-инновационная деятельность Национальной академии наук Беларуси» (7,9 млн.), «Беларусь гостеприимная» (3,5 млн.), «Малое и среднее предпринимательство» (3,1 млн.), «Рынок труда и содействие занятости» (1,1 млн.), «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» (46,3 тыс.). За счет этих средств страна рассчитывает на экспорт туристических услуг в объеме 150 млн. долл. США (в 2019 году он составил 265 млн. долл. США, 2020 г. — 82,1 млн. долл. США), увеличить объем малого и среднего предпринимательства в формировании добавленной стоимости до 29% (28,6% в 2018 году), при этом уровень безработицы среди населения в трудоспособном возрасте не должен превысить 4,4%. Госпрограмма «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» ставит своей целью увековечить, в соответствии с законодательством, 35,1% погибших и жертв войн.Кроме вышеперечисленных госпрограмм социально-экономической направленности, реализация 12 госпрограмм научных исследований потребует еще сверх того 740,9 млн рублей до 2025 года, в том числе 121,4 млн рублей в текущем году, а 15 государственных и региональных научно-технических программ еще 780 млн рублей на 2021-2025 годы. Сведения об 11 госпрограммах национальной безопасности не публикуются, поэтому о затратах на их реализацию и целях, которые они перед собой ставят, остается только догадываться. При всей прогрессивности расходования бюджетных средств через государственные программы (мы можем видеть их цели и сопоставлять с затрачиваемыми ресурсами), значительное число «закрытых» от общества направлений вносят большое число неизвестных, что затрудняет оценку эффективности данного механизма в целом.