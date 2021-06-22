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«Бюджет для граждан»: сколько денег тратится на государственные программы и зачем
Источник материала: UDF
Министерство финансов на протяжении последних ряда лет публикует «Бюджет для граждан» как часть политики открытости бюджетных данных для общества. Текущий год обогатился
Стилистически перед нами документ, аналогичный представлению информации о государственном бюджете. Призванный в простой форме раскрыть населению сущность программно-целевого подхода, которым в настоящее время пользуются власти при расходовании большей части бюджетных средств, документ сперва в общих чертах затрагивает теоретическую сторону вопроса, но по большей части раскрывает цели, задачи госпрограмм с указанием объема расходов. Для наглядности, схематически, государственную программу представляют в образе железнодорожного состава, где во главе некие сводные целевые показатели, которые тянут за собой отдельные мероприятия подпрограмм.
Таких «составов», государственных программ, набираться на целое локомотивное депо. Их ни много, ни мало — 63. За счет средств республиканского и местных бюджетов, а также иных внебюджетных средств предполагается реализовать 12 госпрограмм научных исследований, 15 научно-технических программ, 25 программ социально-экономической направленности. Кроме того, еще 11 госпрограмм призваны способствовать национальной безопасности.
Если исследовательские, научно-технические и тем более программы в области безопасности в документе лишь упомянуты, то 25 государственных программ социально-экономической направленности описываются через целевых показатели и объемы финансирования. В каких сферах планируется расходовать в текущем году 14 млрд средств бюджета и на какие цели?
Самой затратной в 2021 году обещает быть госпрограмма «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка». Ее исполнение обойдется республиканскому бюджету в 5,57 млрд рублей, что составил почти 40% всех расходов на государственные социально-экономические программы. Если разобраться в ее содержании, становится понятным, зачем такой значительный объем ресурсов здесь выделяется — более половины средств составляют расходы на обслуживание государственного долга. На эти цели будет израсходовано 3,06 млрд. рублей. Еще 1,63 млрд. рублей средств данной госпрограммы составят средства, передаваемые в Фонд социальной защиты населения, который, на фоне демографических и экономических проблем, испытывает хроническую нехватку средств. За счет этих немалых ресурсов госпрограмма обещает удерживать дефицит консолидированного бюджета в размере не более 3% ВВП, верхнюю планку государственного долга сектора государственного управления не выше 45% ВВП, а также проводить обязательный аудит бухгалтерской и финансовой отчетности у не менее 4,5 тыс. организаций в 2021 году.
Второй по объему выделяемых средств является госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность». Вопросы здравоохранения традиционно являются одними из наиболее ресурсозатратных сфер экономики. Здесь госпрограмма планирует расходы в объеме 2,1 млрд рублей. Основным конечным результатом программа называет рост ожидаемой продолжительности жизни до 75,2 лет. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 74,5 года, и он заметно различался в городе и сельской местности — 75,6 лет против 71,0 года. Хотя более заметен разрыв данного показателя между мужчинами и женщинами — 69,3 года против 79,4 лет.
Помимо вопросов здравоохранения, не менее затратной является сфера образования, поэтому неудивительно, что топ 3 замыкает госпрограмма «Образование и молодежная политика» с объемом финансирования 1,35 млрд рублей в 2021 году. В качестве целей она ставит нахождение не ниже 30-й позиции в рейтинге человеческого развития по уровню образования и достижения показателя в 91,7% молодежи (15-24 года), которая учится или работает.
Еще две государственные программы имеют объем финансирования, превышающий миллиард рублей на текущий год: «Дороги Беларуси» (1,1 млрд.) и «Строительство жилья» (1,04 млрд.). В результате должен сохраниться на уровне 86,8% удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, а уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя должен составить 28,1 кв.м. (в 2019 году 27,8 кв.м.). Средства жилищной госпрограммы выделяются главным образом на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (416,3 млн руб.), а также для уплаты части процентов и погашения основного долга граждан по льготным кредитам (322,7 млн рублей).
Суммарно перечисленные выше пять государственных программ социально-экономической направленности охватывают более 77% выделяемых на данное направление бюджетных средств. Оставшиеся госпрограммы распоряжаются средствами в размере от 718 млн рублей до скромных 46 тысяч. Так, средства в объеме, превышающем половину миллиарда рублей, предполагается выделить на государственные программы «Аграрный бизнес» (718,9 млн.), «Белорусский лес» (541,8 млн.), «Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (537,9 млн.). В результате их реализации должен возрасти на 4,3% экспорт продовольствия, а рентабельность продаж в сельском хозяйстве составить 6,6%. При этом должна быть сохранена лесистость страны 40,1%, а объем заготовки древесины с гектара составить 2,99 куб. (для сравнения, в 2019 году показатель составил 3,08 куб. метра).
Еще пять государственных программ распоряжаются средствами в размере более 100 млн рублей на текущий год. Это Государственная программа инновационного развития (391,1 млн.), «Физическая культура и спорт» (258,8 млн.), «Транспортный комплекс» (185,4 млн.), «Культура Беларуси» (171,2 млн.) и «Массовая информация и книгоиздание» (145,5 млн.). Результатом их реализации должны стать: рейтинг не ниже 25-го места в неофициальном командном зачете по результатам Олимпийских игр, охват не менее четверти населения физической культурой и спортом, рост грузо- и пассажирооборота, экспорта транспортных услуг, а также более 4 посещений в год организаций культуры в расчете на каждого жителя страны и 40-процентное доверие населения к государственным СМИ.
Планку финансирования в десять миллионов рублей преодолели еще семь государственных программ: «Комфортное жилье и благоприятная среда» (68,4 млн руб.), «Цифровое развитие Беларуси» (62,9 млн руб.), «Наукоемкие технологии и техника» (49,5 млн.), «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» (46,1 млн.), «Социальная защита» (37,4 млн.), «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» (26,1 млн.), «Энергосбережение» (16,9 млн.). Они ставят перед собой немало любопытных целей. Так, планируется снизить затраты на жилищно-коммунальные услуги населению на 5%, охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G) должен составить 89,4%, а абонентами беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет должны стать 94 из 100 белорусов. Кроме того, снижение выбросов парниковых газов в 2021 году к уровню 1990 года должно достигнуть 31%, а оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды по областным центрам составить 92,2%.
Оставшиеся пять госпрограмм суммарно финансируются в текущем году в объеме 15,6 млн рублей: «Научно-инновационная деятельность Национальной академии наук Беларуси» (7,9 млн.), «Беларусь гостеприимная» (3,5 млн.), «Малое и среднее предпринимательство» (3,1 млн.), «Рынок труда и содействие занятости» (1,1 млн.), «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» (46,3 тыс.). За счет этих средств страна рассчитывает на экспорт туристических услуг в объеме 150 млн. долл. США (в 2019 году он составил 265 млн. долл. США, 2020 г. — 82,1 млн. долл. США), увеличить объем малого и среднего предпринимательства в формировании добавленной стоимости до 29% (28,6% в 2018 году), при этом уровень безработицы среди населения в трудоспособном возрасте не должен превысить 4,4%. Госпрограмма «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» ставит своей целью увековечить, в соответствии с законодательством, 35,1% погибших и жертв войн.
Кроме вышеперечисленных госпрограмм социально-экономической направленности, реализация 12 госпрограмм научных исследований потребует еще сверх того 740,9 млн рублей до 2025 года, в том числе 121,4 млн рублей в текущем году, а 15 государственных и региональных научно-технических программ еще 780 млн рублей на 2021-2025 годы. Сведения об 11 госпрограммах национальной безопасности не публикуются, поэтому о затратах на их реализацию и целях, которые они перед собой ставят, остается только догадываться. При всей прогрессивности расходования бюджетных средств через государственные программы (мы можем видеть их цели и сопоставлять с затрачиваемыми ресурсами), значительное число «закрытых» от общества направлений вносят большое число неизвестных, что затрудняет оценку эффективности данного механизма в целом.
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Не менее 65% расходов консолидированного бюджета в текущем году составят государственные программы.
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