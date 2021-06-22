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Эксперт: режим Лукашенко занимается контрабандой людей — это международное преступление
Источник материала: Навiны
По мнению главного аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, белорусские власти содействуют нелегальной миграции.
Эксперт утверждает, что «это — совершенно очевидный факт».
Он сказал в комментарии
«Сейчас этот режим использует в своих геополитических целях контрабанду людей, что является международным преступлением. А целью этого преступления является наказать Литву, отомстить Литве. Вообще же использованием таких преступных схем, которые, по сути, являются государственным бизнесом, характерно для всех подобных режимов, включая режим Путина», — подчеркнул Лауринавичюс.
Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
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По мнению главного аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, белорусские власти содействуют нелегальной миграции.
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