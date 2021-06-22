Эксперт: режим Лукашенко занимается контрабандой людей — это международное преступление

По мнению главного аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, белорусские власти содействуют нелегальной миграции.



Фото с сайта ЮНИСЕФ

Эксперт утверждает, что «это — совершенно очевидный факт».

Он сказал в комментарии «ГА» , что Литва «только сейчас немного приоткрыла глаза на преступный режим, с которым имеет дело».

«Сейчас этот режим использует в своих геополитических целях контрабанду людей, что является международным преступлением. А целью этого преступления является наказать Литву, отомстить Литве. Вообще же использованием таких преступных схем, которые, по сути, являются государственным бизнесом, характерно для всех подобных режимов, включая режим Путина», — подчеркнул Лауринавичюс.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

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