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Ученые рассказали о пользе кофе для печени
Источник материала: ОНТ
Употребление кофе способствует снижению риска развития хронических заболеваний печени. К такому выводу пришли исследователи из британского Университета Саутгемптона,
Авторами исследования на протяжении 11 лет анализировались данные 494 585 участников британского биобанка в возрасте от 40 до 69 лет. При этом 384 818 участников исследования заявили, что они употребляют кофе, а 109 767 – заявили, что не употребляют напиток. В итоге среди участников были выявлены порядка 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 летальный исход, а также 1839 случаев жировой болезни печени.
При этом исследователями было установлено, что употребление кофе, независимо от сорта и его количества, снижает иск развития заболеваний печени или жировой болезни печени на 20%. Также напиток снижает на 49% риск смерти от подобных болезней.
Снижение рисков было выявлено и при раздельном рассмотрении растворимого кофе, кофе без кофеина, а также молотого – последний, к слову, оказывает наиболее положительное влияние на работу печени.
Фото: Freepik
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Употребление кофе способствует снижению риска развития хронических заболеваний печени. К такому выводу пришли исследователи из британского Университета...
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