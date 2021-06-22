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Этот день в истории – 22 июня: начало Великой Отечественной и «Гол столетия»

22.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Этот день в истории – 22 июня: начало Великой Отечественной и «Гол столетия»

22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной. День всенародной памяти жертв той войны. 

В этот день 1906 года в Осло был коронован первый король современной Норвегии – Хокон VII. До 1905 года Норвегия составляла единое целое с Швецией и не была независимой страной. Хокон VII находился на норвежском троне 52 года и стал символом сопротивления страны фашистским захватчикам во время Второй мировой войны.

И в этот день 1986 года Диего Марадона забил так называемый «Гол столетия» – самый выдающийся гол ХХ века, по мнению экспертов УЕФА. Это произошло в Мехико, на 54-й минуте матча между Аргентиной и Великобританией на четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Марадона мастерски прошел с середины поля, в одиночку изящно обыграл шестерых футболистов английской сборной, считая вратаря, и забил легко, словно играючи. По признанию англичан, в тот момент им хотелось рыдать и аплодировать противнику одновременно.

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22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной. День всенародной памяти жертв той войны.  В этот день 1906 года в Осло был коронован первый король современной...
 
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