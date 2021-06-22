|
Единый рынок лекарств будет действовать в ЕАЭС
Источник материала: ОНТ
На общей территории Евразийского экономического союза нарастят выпуск собственных медпрепаратов. Это вопрос лекарственной безопасности.
Речь в первую очередь о субстанциях, которые в основе препаратов. Сейчас в ЕАЭС выпускается меньше пятой части.
В целом, единый рынок лекарств заработает в полную силу с 1 января 2025 года. Сейчас переходный период, когда страны адаптируют законодательство под общие нормы.
По мнению аналитиков, это уберет разницу в ценах в странах-участницах ЕАЭС, также упростит процедуру регистрации препарата на территории всего объединения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На общей территории Евразийского экономического союза нарастят выпуск собственных медпрепаратов. Это вопрос лекарственной безопасности. Речь в первую очередь о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)