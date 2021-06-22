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Единый рынок лекарств будет действовать в ЕАЭС

22.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Единый рынок лекарств будет действовать в ЕАЭС

На общей территории Евразийского экономического союза нарастят выпуск собственных медпрепаратов. Это вопрос лекарственной безопасности.

Речь в первую очередь о субстанциях, которые в основе препаратов. Сейчас в ЕАЭС выпускается меньше пятой части.

В целом, единый рынок лекарств заработает в полную силу с 1 января 2025 года. Сейчас переходный период, когда страны адаптируют законодательство под общие нормы.

По мнению аналитиков, это уберет разницу в ценах в странах-участницах ЕАЭС, также упростит процедуру регистрации препарата на территории всего объединения.

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На общей территории Евразийского экономического союза нарастят выпуск собственных медпрепаратов. Это вопрос лекарственной безопасности. Речь в первую очередь о...
 
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