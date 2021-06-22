Члены Совета Республики проводят прием граждан

Источник материала: ОНТ

С волнующими вопросами напрямую к сенаторам! Члены Совета республики Национального собрания проводят приёмы граждан.

Сегодня людей выслушают заместители Председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству.

Виктор Чайчиц встретится с коллективом столичной юридической консультации №4 по вопросам интеллектуальной собственности, а Александр Бачило проведет личный приём, доступна будет и прямая телефонная линия. Номера вы видите на своих экранах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram