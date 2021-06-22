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Члены Совета Республики проводят прием граждан
Источник материала: ОНТ
С волнующими вопросами напрямую к сенаторам! Члены Совета республики Национального собрания проводят приёмы граждан.
Сегодня людей выслушают заместители Председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству.
Виктор Чайчиц встретится с коллективом столичной юридической консультации №4 по вопросам интеллектуальной собственности, а Александр Бачило проведет личный приём, доступна будет и прямая телефонная линия. Номера вы видите на своих экранах.
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С волнующими вопросами напрямую к сенаторам! Члены Совета республики Национального собрания проводят приёмы граждан. Сегодня людей выслушают заместители...
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