Белорусские военные вернулись с учений «Славянское братство-2021»

Источник материала: ОНТ

Оно завершилось под Новороссийском. Венец манёвров с участием специальных войск Беларуси, России и Сербии – совместная контртеррористическая операция, в которой подразделения уничтожили лагерь подготовки боевиков и освободили несколько населенных пунктов.

В целом, маневры прошли в обстановке максимально приближенной к боевой. Это, в том числе, продиктовано активностью НАТО у наших границ.

Также «Славянское братство» – один из этапов подготовки к сентябрьскому белорусско-российскому учению «Запад-2021».

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