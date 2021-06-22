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Белорусские военные вернулись с учений «Славянское братство-2021»
Источник материала: ОНТ
Оно завершилось под Новороссийском. Венец манёвров с участием специальных войск Беларуси, России и Сербии – совместная контртеррористическая операция, в которой подразделения уничтожили лагерь подготовки боевиков и освободили несколько населенных пунктов.
В целом, маневры прошли в обстановке максимально приближенной к боевой. Это, в том числе, продиктовано активностью НАТО у наших границ.
Также «Славянское братство» – один из этапов подготовки к сентябрьскому белорусско-российскому учению «Запад-2021».
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Оно завершилось под Новороссийском. Венец манёвров с участием специальных войск Беларуси, России и Сербии – совместная контртеррористическая операция, в которой...
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