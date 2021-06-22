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Пограничники почтили память товарищей, павших в Великой Отечественной войне
Источник материала: ОНТ
Шестьдесят шагов в бессмертие – минутой молчания на рассвете почтили память тех, кто в июне 41-го первыми преградили путь врагу. День важный, святой и личный – для сыновей и внуков героев: тех, кто пал в первые часы боя и прошел войну до самого Берлина.
День трагический и в то же время героический. В боях с небольшими гарнизонами белорусских пограничников исход той страшной войны был предопределен – воины ясно дали понять: стоять будут на смерть за каждый метр родной земли. Память об этом дне будет передаваться из поколения в поколение.
Сегодня все пограничные заставы подняты по команде тревога – этой традицией белорусские воины показывают, что и сейчас готовы стоять до последнего, как тогда – в июне 1941 года. Это должны понимать те, кто испытывает на прочность нашу страну.
У мемориала на площади Победы – и белорусские спасатели. Плечом к плечу с пограничниками первый удар принимали работники пожарной охраны.
Офицеры, ветераны, курсанты и простые белорусы преклонили колени перед подвигом белорусских воинов. Цветы и венки сегодня легли к памятникам и местам-захоронениям. Погибли, но не отступили – об этом будут помнить всегда.
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Шестьдесят шагов в бессмертие – минутой молчания на рассвете почтили память тех, кто в июне 41-го первыми преградили путь врагу. День важный, святой и личный – для...
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