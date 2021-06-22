Пограничники почтили память товарищей, павших в Великой Отечественной войне

Источник материала: ОНТ

Шестьдесят шагов в бессмертие – минутой молчания на рассвете почтили память тех, кто в июне 41-го первыми преградили путь врагу. День важный, святой и личный – для сыновей и внуков героев: тех, кто пал в первые часы боя и прошел войну до самого Берлина.

Владимир Никулин, заместитель председателя Белорусского союза ветеранов пограничной службы: «Рассвет встречаем уже более 15 лет, раньше с нами были ветераны ВОВ, точнее, мы были с ними, и мы приняли от них эстафету. Наша задача нашего поколения ветеранов сохранить память о тех, кто встретил войну, кто первыми пошли в атаку».

День трагический и в то же время героический. В боях с небольшими гарнизонами белорусских пограничников исход той страшной войны был предопределен – воины ясно дали понять: стоять будут на смерть за каждый метр родной земли. Память об этом дне будет передаваться из поколения в поколение.

Дмитрий Быкович, курсант Института пограничной службы: «Войска вермахта уже на государственной границе поняли, что наш народ не победим. Когда они отводили от 30 минут до часа на взятие пограничных застав, они держались от нескольких часов до нескольких суток. Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Можно даже посмотреть по странам Европы, которая забывает о своей памяти, забывает о том подвиге советского народа, который они в мир и спокойствие и мирное небо над их головой этих стран».

Сегодня все пограничные заставы подняты по команде тревога – этой традицией белорусские воины показывают, что и сейчас готовы стоять до последнего, как тогда – в июне 1941 года. Это должны понимать те, кто испытывает на прочность нашу страну.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Мы сильны, мы помним память предков. Особенно это актуально сейчас, когда отдельные «писаки» и «вещаки» пытаются переписать историю, пытаются нам показать: ну была какая-то война. Для них каждый третий это – не белорус, а мы помним, что мы потеряли каждого третьего, это был настоящий геноцид белорусского народа, и мы выстояли».

У мемориала на площади Победы – и белорусские спасатели. Плечом к плечу с пограничниками первый удар принимали работники пожарной охраны.

Андрей Юржиц, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Они были на передовой тушили и заводы, и фабрики, спасали людей. Историческая память должна передаваться из поколений в поколения, без исторической памяти не будет того патриотизма, который должен быть в стране и именно непосредственно любви к родине».

Офицеры, ветераны, курсанты и простые белорусы преклонили колени перед подвигом белорусских воинов. Цветы и венки сегодня легли к памятникам и местам-захоронениям. Погибли, но не отступили – об этом будут помнить всегда.

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