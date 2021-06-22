Гороскоп на 23 июня: Тельцам следует обратить внимание на здоровье, у Раков – эмоциональный стресс, а Львы будут нуждаться в заботе

Источник материала: ОНТ

Жизнеутверждающий характер Овнов позволит легко перенести мелкие неприятности дня, и вы сможете быстро прийти в норму. Звезды советуют не проявлять излишнюю доверчивость к людям.

Тельцам следует обратить особое внимание на свое здоровье. Проблемы могут возникнуть из-за качества продуктов питания. Постарайтесь исключить физические нагрузки.

Близнецы, ваше умение понимать чувства других положительно повлияет на общение с коллегами и друзьями. День благоприятен для карьерного роста и деловых предложений.

На настроение Раков повлияют несбывшиеся надежды. Эмоциональный стресс возможен из-за неприятных новостей. Воспользуйтесь моментом и устройте отдых на природе.

Львы сегодня будут нуждаться в заботе и внимании близких людей. Хорошая книга и фильм помогут вам восстановить свои силы, спокойствие и невозмутимость.

Не самый удачный день для Дев. То и дело будут проявляться ошибки в работе. Это потребует от вас дополнительных усилий. Внимательно оценивайте свои слова и поступки.

Приятный и спокойный день у Весов. Вы способны без проблем решить вопросы в свою пользу и с минимальными потерями. Терпение поможет вам достигнуть желаемого.

Обстоятельства дня благоприятствуют Скорпионам творческих профессий. Вам не придется переживать за свой имидж. Если что-то пойдет не так, вы все сможете быстро исправить.

Сегодня Стрельцы способны на любые инновации. Фантазии вам не занимать! Звезды советуют экспериментировать в делах, но не в отношениях.

У Козерогов многие финансовые вопросы решатся легче, чем в другие дни. Не исключены легкие ссоры без видимых на то причин. Они могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Водолеи будут особенно энергичными. У вас есть все шансы на успех. Но будьте осторожными. Избегайте большого скопления людей.

Дар убеждения Рыб сегодня достоин похвалы. Вы можете найти любые аргументы, чтобы помочь близкому человеку решить его проблему. Проявите больше внимания к своему здоровью.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram