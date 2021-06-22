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Цены на нефть превысили $75 за баррель, впервые с апреля 2019 года

22.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цены на нефть превысили за баррель, впервые с апреля 2019 года

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE  превысила отметку в $75,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8 часов 33 минуты по минскому времени стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась до $75,09 (плюс 0,25% к предыдущему дню торгов). В последний раз цены на нефть находились на этом уровне в апреле 2019 года.

При этом стоимость нефти марки WTI также увеличилась, составив $73,16 за баррель (плюс 0,05% к предыдущему дню торгов).

Фото: Freepik

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Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE  превысила отметку в $75,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов....
 
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