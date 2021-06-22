Героическая Брестская крепость: место, где началась война

Источник материала: ОНТ

Глубокая ночь, а приграничный город не спит, все направляются в Брестскую крепость, многие преодолели тысячи километров, чтобы на рассвете 22 июня оказаться в историческом месте, где начиналась война, вспомнить, и на мгновения прочувствовать то, что пережили защитники цитадели в июньском котле.

Делегации из стран СНГ, Европы, простые белорусы, несмотря на раннее время в Брестской крепости много детей. Самые почетные места у ветеранов, их с каждым годом всё меньше, а поэтому так дороги живые воспоминания.

80 лет назад 22 июня был выходной день, город мирно спал, ничего не предвещало войны. На рассвете на крепость посыпались бомбы и снаряды.

Первый бой приняли пограничники, многие погибли, в память о каждом в эту ночь зажгли свечи и опустили на воду венки.

Под гранитными плитами покоятся останки более тысячи защитников Брестской крепости, кто-то погиб в первые минуты войны, кто спустя месяц ожесточённых боев. Но и это не последние цифры, эта земля хранит еще много тайн и спустя 80 лет здесь находят человеческие останки

В память обо всех, кто стоял на смерть, но не дожил до Победы, участники митинга-реквиема возложили цветы. Почтили павших и минутой молчания.

Самые ожесточённые бои проходили на Кобринском укреплении. Взрывы, раритетные автомобили, военные, женщины и дети – реконструкторы воссоздали один из эпизодов защиты цитадели. Это единственная реконструкция в мире, которая проходит в исторически точное время и в точном месте.

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