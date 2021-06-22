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Президент Беларуси посетит Брестскую крепость в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
Сегодня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны к памятным акциям в Брестской крепости присоединится Президент. Он прибудет туда вечером.
Это кульминация всех событий, приуроченных к 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.
На закате глава государства возложит венок в память о погибших и станет одним из почетных зрителей концерта-посвящения героям войны.
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Президент Беларуси посетит Брестскую крепость в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
Сегодня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны к памятным акциям в Брестской крепости присоединится Президент. Он прибудет туда вечером. Это...
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