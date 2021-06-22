Президент Беларуси посетит Брестскую крепость в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

Сегодня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны к памятным акциям в Брестской крепости присоединится Президент. Он прибудет туда вечером.

Это кульминация всех событий, приуроченных к 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

На закате глава государства возложит венок в память о погибших и станет одним из почетных зрителей концерта-посвящения героям войны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram