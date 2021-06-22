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В полдень 22 июня пройдет Всебелорусская минута молчания
Источник материала: ОНТ
Присоединиться может каждый! Сегодня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране пройдет Всебелорусская минута молчания.
Ровно в 12:00 страна замрёт. Остановка и тишина на минуту в честь тех, кто ценой своей жизни внёс вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.
Белорусы в очередной раз покажут, что они помнят обо всех героях той страшной войны и благодарны за 76 лет мирной жизни.
И переписать историю невозможно. Ведь эта скорбная дата принесла боль и страдания почти в каждую белорусскую семью.
Кто-то воевал на фронте, кто-то ушёл в партизаны, а другие взяли на себя всю тяжесть жизни в тылу и дальнейшее восстановление страны.
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Присоединиться может каждый! Сегодня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране пройдет Всебелорусская минута молчания. Ровно в...
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