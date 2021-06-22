ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В полдень 22 июня пройдет Всебелорусская минута молчания

22.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В полдень 22 июня пройдет Всебелорусская минута молчания

Присоединиться может каждый! Сегодня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране пройдет Всебелорусская минута молчания.

Ровно в 12:00 страна замрёт. Остановка и тишина на минуту в честь тех, кто ценой своей жизни внёс вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.

Белорусы в очередной раз покажут, что они помнят обо всех героях той страшной войны и благодарны за 76 лет мирной жизни.

И переписать историю невозможно. Ведь эта скорбная дата принесла боль и страдания почти в каждую белорусскую семью.

Кто-то воевал на фронте, кто-то ушёл в партизаны, а другие взяли на себя всю тяжесть жизни в тылу и дальнейшее восстановление страны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Присоединиться может каждый! Сегодня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране пройдет Всебелорусская минута молчания. Ровно в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный принцип производства: дождаться повеления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by