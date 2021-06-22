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День памяти и скорби: 80 лет назад началась Великая Отечественная Война

22.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День памяти и скорби: 80 лет назад началась Великая Отечественная Война

В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Одно из самых трагических событий в нашей истории, которое унесло жизни каждого третьего белоруса.

22 июня в четыре утра, когда Советский Союз мирно спал, без объявления войны фашистская Германия атаковала первые города – прогремели удары артиллерии. Вражеская авиация бомбила Брест, Гродно, Лиду, Слоним, Барановичи и другие города.

Именно белорусская земля приняла на себя первый и самый мощный удар вермахта в начале Великой Отечественной. 

Стойкой преградой для врага стала Брестская крепость. Противник рассчитывал взять её всего за восемь часов, но она истекала кровью и не сдавалась почти месяц. В сражениях погибло около 2000 советских военнослужащих.

Брестская крепость и сегодня – символ несокрушимого мужества и силы духа нашего народа. 

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Одно из самых трагических событий в нашей истории, которое унесло жизни каждого третьего белоруса. 22...
 
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