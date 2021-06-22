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День памяти и скорби: 80 лет назад началась Великая Отечественная Война
Источник материала: ОНТ
В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Одно из самых трагических событий в нашей истории, которое унесло жизни каждого третьего белоруса.
22 июня в четыре утра, когда Советский Союз мирно спал, без объявления войны фашистская Германия атаковала первые города – прогремели удары артиллерии. Вражеская авиация бомбила Брест, Гродно, Лиду, Слоним, Барановичи и другие города.
Именно белорусская земля приняла на себя первый и самый мощный удар вермахта в начале Великой Отечественной.
Стойкой преградой для врага стала Брестская крепость. Противник рассчитывал взять её всего за восемь часов, но она истекала кровью и не сдавалась почти месяц. В сражениях погибло около 2000 советских военнослужащих.
Брестская крепость и сегодня – символ несокрушимого мужества и силы духа нашего народа.
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В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Одно из самых трагических событий в нашей истории, которое унесло жизни каждого третьего белоруса. 22...
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