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В Бордо обрушились два здания, три человека пострадали

22.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бордо обрушились два здания, три человека пострадали

Во французском городе Бордо ночью 22 июня произошло обрушение двух зданий, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека. Об этом со ссылкой на телеканал BFM TV сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в сообщении, одно из обрушившихся зданий пустовало, в то время как во втором проживали 10 человек. По меньшей мере трое из жильцов получили серьезные травмы. Остальные не пострадали.

Причины обрушений в данный момент не известны.

Фото: Скриношот из видео BFM TV

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Во французском городе Бордо ночью 22 июня произошло обрушение двух зданий, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека. Об этом со ссылкой на...
 
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