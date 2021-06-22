В Бордо обрушились два здания, три человека пострадали

Источник материала: ОНТ

Во французском городе Бордо ночью 22 июня произошло обрушение двух зданий, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека. Об этом со ссылкой на телеканал BFM TV сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в сообщении, одно из обрушившихся зданий пустовало, в то время как во втором проживали 10 человек. По меньшей мере трое из жильцов получили серьезные травмы. Остальные не пострадали.

Причины обрушений в данный момент не известны.

Фото: Скриношот из видео BFM TV

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