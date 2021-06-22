|
Российский посол пообещал Беларуси поддержку России «до самых критических обстоятельств»
22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции.
Об этом заявил
— Мы не бросим Беларусь, — добавил дипломат.
Он добавил, что Москва будет оказывать поддержку Минску «до самых критических обстоятельств». При этом Лукъянов заявил, что «есть оптимистический сценарий и есть пессимистический сценарий».
В понедельник Европейский союз
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил еще одного пакета ограничений. По его словам, «все будет зависеть от ситуации в стране».
Сейчас санкции действуют против 166 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, и 15 организаций.
Параллельно с ЕС санкции в отношении белорусских чиновников и юрлиц
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом Лукъянов заявил, что «есть оптимистический сценарий и есть пессимистический сценарий».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)