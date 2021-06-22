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Российский посол пообещал Беларуси поддержку России «до самых критических обстоятельств»

22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции.

Об этом заявил РИА Новости посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

— Мы не бросим Беларусь, — добавил дипломат.

Он добавил, что Москва будет оказывать поддержку Минску «до самых критических обстоятельств». При этом Лукъянов заявил, что «есть оптимистический сценарий и есть пессимистический сценарий».

В понедельник Европейский союз добавил в белорусский санкционный список 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил еще одного пакета ограничений. По его словам, «все будет зависеть от ситуации в стране».

Сейчас санкции действуют против 166 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, и 15 организаций.

Параллельно с ЕС санкции в отношении белорусских чиновников и юрлиц ввели Канада и США.

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Теги: Минск
 
 
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При этом Лукъянов заявил, что «есть оптимистический сценарий и есть пессимистический сценарий».
 
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