Российский посол пообещал Беларуси поддержку России «до самых критических обстоятельств»

Источник материала: Салiдарнасць

Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции.

Об этом заявил РИА Новости посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

— Мы не бросим Беларусь, — добавил дипломат.

Он добавил, что Москва будет оказывать поддержку Минску «до самых критических обстоятельств». При этом Лукъянов заявил, что «есть оптимистический сценарий и есть пессимистический сценарий».

В понедельник Европейский союз добавил в белорусский санкционный список 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил еще одного пакета ограничений. По его словам, «все будет зависеть от ситуации в стране».

Сейчас санкции действуют против 166 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, и 15 организаций.

Параллельно с ЕС санкции в отношении белорусских чиновников и юрлиц ввели Канада и США.

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