Трое человек утонули за сутки в Витебской области

Источник материала: БелТА

22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за прошедшие сутки на водоемах утонули три человека, из них один ребенок, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Первое сообщение о трагедии поступило 21 июня в 12.40. В Докшицком районе в озере Янковское утонул мужчина 1975 года рождения. Его тело спасатели нашли в 20 м от берега. Спустя три часа еще один мужчина утонул в Селютском водохранилище в Витебске.

Третья трагедия произошла после обеда 21 июня. Сообщение об утонувшем ребенке 2009 года рождения поступило в 16.18. Он утонул в озере Большое Уклейно Ушачского района. Мальчик купался со своим другом. Погибший отплыл от берега приблизительно на 3 м и через некоторое время ушел под воду.

К сожалению, подавляющее число несчастных случаев связано с нарушениями правил безопасного поведения на воде. Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения (70%) и купание в запрещенных местах (95%). Как правило, эти причины сопутствуют друг другу. МЧС призывает родителей не оставлять детей одних в воде, взрослым нужно реально оценивать свои силы при купании и ни в коем случае не плавать пьяными.-0-



