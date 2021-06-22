Рост ВВП сильно замедлится во второй половине года. Эксперты ЕАБР сделали прогноз относительно Беларуси





Евразийский банк развития. Фото: ЕАБР





передает Белсат, благодаря сильному спросу на белорусскую продукцию, продолжают существенно расти деревообработка, производство машин и оборудования, транспортных средств. Представители ЕАБР признают экономический рост в Беларуси в начале 2021 года, но связывают его «исключительно с низкой базой прошлого года». По их словам,Белсат, благодаря сильному спросу на белорусскую продукцию, продолжают существенно расти деревообработка, производство машин и оборудования, транспортных средств.





Вместе с тем драйверы восстановления начала года – калийное производство и нефтепереработка – теряют импульс к росту, исчерпывая эффект низкой базы.





«Низким остается и внутренний спрос: розничный товарооборот, по расчету ЕАБР, стагнирует, а инвестиции сократились в январе–мае на 10,4% год к году. Рост ВВП, скорее всего, останется около 3% год к году по итогам полугодия, однако может сильно замедлиться во второй половине года», – полагают эксперты ЕАБР.





По их мнению, импульс для белорусского экспорта ослабнет по мере завершения активной фазы восстановления российской экономики и начала действия ограничений западных стран, а на внутренний спрос может продолжить влиять высокая неопределенность и повышенные риски, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования.





Напомним, что главы МИД стран Евросоюза 21 июня дали согласие на секторальные санкции в отношении белорусской экономики. Также были приняты ряд персональных санкций против чиновников и бизнесов. Ожидается введение новых санкций со стороны США, Канады и Великобритании.





При этом с 3 июня заработали санкции США против нефтехимической отрасли Беларуси, а с конца мая введены ограничения относительно белорусской авиаотрасли.















