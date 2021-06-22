Джанлуиджи Буффон большинство карьеры провел в "Ювентусе". Фото: REUTERS





После 20 лет "на заработках" Буффон вернулся в родную команду, где почил заниматься футболом. "Парма" поздравила возвращения вратаря эффективным роликом.













На ролике фигура в черном капюшоне идет на домашний стадион "Пармы". Выходит на арену, берет в руки лопату и под воротами выкапывает загадочную копилку.





В ней находит форму времен своей молодости и плащ Супермена. После этого делает телефонный звонок, дальше возвращается, снимает капюшон и сообщает, что "вернулся".





Джанлуиджи Буффон известный своими выступили за "Ювентус" и ПСЖ. 10 раз становился чемпионом Италии и один раз выиграл чемпионат Франции.



