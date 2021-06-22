Санкции сильно навредят экономике, а Москва – не поможет?





После десяти месяцев активного государственного террора в Беларуси Евросоюз все же решился на широкие экономические санкции.





передает Белсат, чтобы оказать давление на правительство Беларуси, это сильно навредит беларусской экономике. А чего вы ждете, когда кого-то наказываете? Вы ожидаете изменения поведения», – заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жузеп Бурель. «Санкции вводятся,Белсат, чтобы оказать давление на правительство Беларуси, это сильно навредит беларусской экономике. А чего вы ждете, когда кого-то наказываете? Вы ожидаете изменения поведения», – заявил верховный представитель ЕС по внешней политике





В список наказанных за политическое увольнение работников попали МАЗ, БелАЗ, МЗКТ. Под ограничениями также ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана Холдингз/Дана Астра», управление делами Лукашенко, ООО «Синезис», ОАО «АГАТ – электромеханический завод», ОАО «140-й ремонтный завод» и ОАО «Минский завод колесных тягачей».





Экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич отмечает:





«Бизнесмены, перечисленные в санкционном списке – это дельцы, приближенные к Лукашенко и его семье, и те, кто получает преференции либо существенные льготы при госдепартаментах».





Речь о российском олигархе Михаиле Гуцериеве, табачном магнате Алексее Олексине, доставке белорусской продукции в ОАЭ и Африке Александре Зайцеве, Сергее Тетерине – главе компании «БелГлобалСтарт», продающей алкоголь, Александре Шатрове – главе IT-компании «Синезис», разработка которой могла помогать распознавать лица участников протестов. Среди родственников Александра Лукашенко – его невестка Лилия Лукашенко, а также средний сын Дмитрий. Какой реакции ожидать?





«Возможны, честно говоря, два варианта реакции официального Минска на новые санкции. Это новые репрессии или реальное снижение репрессий. Есть неоднократные знаки, что политзаключенных заставляют подписывать прошение о помиловании. Думаю, режим будет сочетать эти действия», – считает политический обозреватель Виталий Цыганков.





Во время четвертого раунда санкций в список внесли 78 человек. Это среди прочих работники судебной системы, государственных СМИ, администраций университетов, чиновники. Есть там и старший сержант с Окрестина Евгений Врублевский, и 23-летняя Алина Касьянчик, по обвинению которой на два года колонии осудили наших журналисток Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. Впереди – принятие пятого санкционного пакета. Вот как это анонсировал верховный представитель ЕС по внешней политике Жузеп Бурель:





«Санкции ударят в секторы белорусской экономики, напрямую связанные с экспортом. Вы можете представить какие».





Информационное агентство Reuters утверждает: речь идет о нефти и нефтепродуктах, калийной соли и табаке. Отечественное Министерство экономики уже заявило, что белорусский экспорт просто перенаправят, а потому потери принесут только три процента от ВВП.





«Нефтепродукты в таком количестве России не нужны, как и на рынке Китая или других стран. То же с удобрениями. То же с металлами, химическими товарами. Рынок жесткий, конкурентный. Поэтому ту цифра, которую объявляет Министерство экономики, нужно удвоить», – считает экономист Ярослав Романчук, руководитель исследовательского центра Мизеса.





Евросоюз собирается принять и финансовые санкции. А именно – запрет новых займов, запрет европейским инвесторам торговать с Беларусью ценными бумагами, запрет европейским банкам оказывать Беларуси инвестиционные услуги.





Поможет ли Москва преодолеть эти трудности?





«Денег нет, но вы держитесь. Я думаю, приблизительно такой ответ будет получать официальный Минск от Москвы, поскольку они будут оказывать пропагандистскую, политическую поддержку, но финансовой поддержки не будет. И даже этот год показал, что Россия дала только то, что давно было подписано», – говорит политический обозреватель Виталий Цыганков.





Между тем на восстановление экономики после действия санкций Евросоюз обещает помощь. Три миллиарда евро выделят Беларуси после ухода Лукашенко и проведения демократических выборов.



