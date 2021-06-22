ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня — день памяти Василя Быкова

22.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

18 лет назад тысячи людей с национальными флагами вышли попрощаться с великим белорусом.

Сегодня — день памяти Василя Быкова
22 июня 2003 года ушел из жизни белорусский писатель Василь Быков. Сегодня книги писателя в Беларуси не переиздаются, фильмы о его жизни и творчестве – запрещены.

Последние годы из-за несогласия с политикой Лукашенко писатель жил за границей. Сначала в Финляндии, затем в Германии, потом, по личному приглашению драматурга и экс-президента Вацлава Гавела, в Чехии.

Он прилетел в Минск 23 мая. 9 мая был госпитализирован в онкологический центр в Боровлянах. 22 июня в 20 часов 30 минут врачи констатировали смерть.

Прощаться с Василем Быковым 25 июня 2003 года к Дому литератора пришли тысячи людей. После того, как родственники писателя попросили убрать официальный красно-зеленый флаг, а сын Быкова Сергей покрыл гроб отца бело-красно-белым флагом, официальная комиссия по организации похорон во главе с министром культуры Леонидом Гуляко покинула здание. Тысячи людей участвовали в церемонии прощания. Гроб от Дома литератора до площади Якуба Коласа несли на руках.

Сегодня Беларуси не хватает Быкова. «В несвободное тоталитарное время многие думают, что пойти на конформизм, на сделку с совестью — это все ненадолго, это все можно потом исправить — огромное заблуждение. Человек, однажды поступившись свободой, навсегда становится узником». Эти слова Василь Владимирович произнес незадолго до смерти уже в очередном своем изгнании.

Книги писателя в Беларуси не переиздаются, фильмы о его жизни и творчестве – запрещены. Белорусские власти до сих пор игнорируют предложения общественной комиссии, специально созданной, чтобы почтить память народного писателя. Предложения почтить память Быкова через название его именем улиц или учреждений высказывались в разных городах Беларуси. Минские власти отказались переименовать проспект Дзержинского в проспект Василя Быкова. Гродненский горисполком отказался удовлетворить просьбу горожан и назвать бульвар Ленинского комсомола или улицу Свердлова именем писателя.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 лет назад тысячи людей с национальными флагами вышли попрощаться с великим белорусом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Принцесса Латифа: непокорная дочь правителя Дубая запечатлена на фото в Испании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by