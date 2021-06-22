|
Принцесса Латифа: непокорная дочь правителя Дубая запечатлена на фото в Испании
Источник материала: Партизан
На фото, размещенном в "Инстаграме" одной из подруг принцессы Латифы, дочь правителя Дубая, о которой практически ничего не было известно вот уже много месяцев, предположительно отдыхает в Испании.
На этом в фото в "Инстаграме" - предположительно принцесса Латифа (справа) в Мадриде
Не далее как в феврале этого года Би-би-си
После этого ООН потребовала от властей Дубая конкретных доказательств, что принцесса жива и здорова, а правозащитники заявили. что она должна быть немедленно освобождена.
Позже власти ОАЭ сообщили, что "за принцессой присматривают дома".
"Она идет на поправку, и мы надеемся, что она вернется к общественной жизни в надлежащее время", - говорится в официальном заявлении.
Что мы видим на фото?
Это уже третья с середины мая фотография принцессы Латифы, которая появляется в Инстаграм-канале Шинейд Тэйлор. Тэйлор живет в Дубае и давно дружит с принцессой.
"Отличные европейские каникулы с Латифой, - гласит подпись к фото. - С удовольствием открываем новые места!"
На фото обе женщины в масках, судя по всему, находятся в аэропорту Мадрида.
Как заявил один из организаторов кампании за освобождение принцессы Латифы Дэвид Хэйг, он был рад увидеть фотографию Латифы. "Судя по всему, у нее появился паспорт, она путешествует и пользуется более широкой свободой", - сказал он.
Он также подтвердил, что принцесса напрямую связалась с участниками группы "Свободу Латифе", но подчеркнул, что на этом этапе вынужден воздержаться от дальнейших коментариев.
В мая Шинейд Тэйлор уже публиковала фотографии, на которых Латифа предположительно посещала торговый центр, а потом - один из городских ресторанов.
Что случилось с Латифой?
Латифа, одна из 25 детей правителя Дубая, шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, в феврале 2018 года совершила попытку побега из страны.
На видео, которое она записала незадолго до побега и которое предназначалось для публикации в случае ее поимки или даже гибели, она рассказывала, в какие жесткие рамки она поставлена.
"Я не могла выезжать из страны с 2000 года, я много раз просила, чтобы меня отпустили попутешествовать, на учебу, чтобы заняться чем-то обычным, но меня не выпускали", - объясняла она.
Попытка побега принцессы не удалась: через восемь дней яхту, на борту которой она находилась, захватили в Индийском океане агенты спецслужб, и Латифу насильно вернули в Дубай.
Позже ее отец назвал это "миссией по спасению".
В феврале 2021 года программа Би-би-си "Панорама" показала видео, которое принцесса Латифа записала втайне и передала своим друзьям за рубежом. В этом видео она рассказывает, как ее захватили и держат взаперти в Дубае.
Она утверждала, что ее содержат в полном одиночестве на вилле с закрытыми дверьми и окнами под охраной полиции без доступа к какой-либо медицинской или юридической помощи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фото, размещенном в "Инстаграме" одной из подруг принцессы Латифы, дочь правителя Дубая, о которой практически ничего не было известно вот уже много месяцев,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)