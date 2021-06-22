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22 июня. Как прошла памятная церемония на площади Победы в Минске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алеся Иванова, корреспондент:
Именно пограничники первыми встретили противника на рубежах большой страны, сдержали натиск и пожертвовали собой ради жизни других. Сегодня офицеры и курсанты почтили минутой молчания память павших героев, преклонив колено у обелиска.
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До освобождения Беларуси оставалось чуть больше трех лет. Цена Победы была высока – миллионы погибших воинов и каждый третий белорус. Сегодня трудно найти город или деревню, где бы не было памятника героям Великой Отечественной и братских могил. Беларусь помнит подвиг каждого.
Алеся Иванова:
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Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли...
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