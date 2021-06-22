Они его покрывают: стало известно, кто приютит принца Гарри в Британии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стало известно, кто приютит принца Гарри во время его поездки в Британию: об этом рассказали королевские инсайдеры.

Открытие мемориала леди Ди состоится 1 июля. Давно известно, что Гарри, который очень любил маму, не может пропустить столь важное мероприятие. Мятежник игнорирует нежелание отца встречаться с ним и готов рискнуть приехать даже без Меган Маркл, которая останется нянчить двоих детей в США. По предположениям СМИ, Гарри должен прибыть на родину со дня на день, чтобы успеть отсидеть 10-дневный карантин.

Репортеры издания Daily Mail разузнали, где остановится Гарри, когда прилетит в родной Лондон: по словам инсайдеров, опальный принц обоснуется в Фрагмор-хаусе, где его приютит кузина принцесса Евгения, ее муж и маленький сын. Отмечается, что пара даже разделила дом на две части ради мятежника.

"Дом разделен на две автономные части. Так что Гарри сможет спокойно изолироваться в своей половине и не вступать в контакт с сестрой и ее семьей", - рассказали источники.

Поклонники королевства не оценили желание Евгении помочь кузену: многие британцы решили, что принцесса покрывает мятежника, не осознавая его опасность для семьи.

А вот еще одна сестра принца - Беатрис также не горит желанием встречать Гарри: ведь недавно его жена довела ее до слез .

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