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Медленно, но уверенно: на границе Беларуси снова растут очереди

22.06.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Очередь фур на границе Беларуси со странами Евросоюза снова растет, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета на утро вторника, 22 июня.

Сейчас выезда из страны ждут почти 1000 фур. Это несколько больше, чем было пару дней назад. Заметно очереди выросли на польском направлении, где еще до выходных их не было вовсе. В "Брузгах", к примеру,  по состоянию на 10 утра, скопилось более 120 машин, в "Берестовице" – 80.

На самом загруженном – литовском – направлении в "Каменном Логе" пограничного и таможенного оформления ждут более 240 водителей большегрузов, а в "Котловке" - 200. В "Беняконях" на данный момент 110 фур, а в "Привалке" – 90, в "Видзах" стоят 50 машин. Напомним, что на белорусско-литовской границе продолжается ремонт одного из самых популярных и загруженных пунктов пропуска – "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог"). Из-за работ по реконструкции, которая завершится только в 2023 году, его пропускная способность упала вдвое.

Есть очереди и на белорусско-латвийской границе. На белорусской стороне в "Григоровщине" 50 машин, в "Урбанах" – 30.

Все данные по загруженности пунктов пропуска можно смотреть на сайте Госпогранкомитета.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего грузовиков сосредоточено в пограничном переезде "Каменный Лог" на литовском направлении: здесь выезда ожидают 240 машин.
 
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