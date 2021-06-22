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Пытался спасти: последние мгновения жизни принцессы Дианы шокировали сеть
22.06.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Журналисты пообщались с человеком, который пытался спасти леди Ди: неизвестные детали о последних мгновениях народной принцессы шокировали всех.
В начале июля Британия отметит 60-летие принцессы Дианы, чья жизнь трагически оборвалась 31 августа 1997 года. Репортеры издания Daily Mail решили разыскать последних людей, которые видели ее живой. Один из них – доктор Фредерик Майлез, который обнаружил дым в тоннеле, когда возвращался с вечеринки. Воспоминания очевидца удивили всех.
Майлез рассказал о ночи, которую он не забудет никогда – последних мгновениях яркой жизни принцессы Дианы.
"Я достал медицинскую аптечку, вернулся к тому мерседесу и пытался спасти молодую женщину. Она сидела на полу автомобиля и я не заметил травм на ее лице. У нее не было кровотечения, но тяжело было дышать", – вспомнил Майлез и подчеркнул, что уже тогда начал подозревать травмы внутренних органов – частый случай при ДТП.
Через пару минут приехали пожарные, которые пытались реанимировать спутника принцессы, пока она находилась в сознании, но не понимала, что происходит.
Диану вытащили из авто и положили на специальные носилки, но ее сердце резко остановилось. Медики сработали быстро и вновь запустили сердце, но давление мамы Гарри и Уильяма продолжало скакать.
Еще одна остановка сердца произошла на подъезде к госпиталю, адреналин и массаж не дали никаких результатов и хирурги попытались остановить внутреннее кровотечение. И это им удалось, но было слишком поздно – сердце Дианы перестало биться навсегда.
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В честь приближающегося юбилея леди Ди, репортеры пообщались с человеком, который до последнего пытался вернуть маму принцев Гарри и Уильяма к жизни.
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