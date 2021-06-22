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Названы условия для отмены санкций против режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
Санкции, вводимые Европейским союзом в отношении белорусских властей, обратимы, их отмена зависит от дальнейших действий Минска, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
По его словам, которые приводит пресс-служба польского внешнеполитического ведомства, речь идет о прекращении репрессий, освобождении политзаключенных, начале диалога с обществом, что должно привести к свободным и справедливым выборам.
На заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС 21 июня в Люксембурге Рау поблагодарил за публикацию Еврокомиссией плана экономической помощи демократической Беларуси, который является «конкретным предложением ЕС белорусскому обществу в случае проведения демократических преобразований».
Глава польской дипломатии выразил удовлетворение быстрой реализацией майского решения Европейского совета, принятого в ответ на вынужденную
На встрече с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, котороая была приглашена в Люксембург, Рау поблагодарил ее за упорство и деятельность во имя белорусского общества и заверил в поддержке Польшей действий, направленных на соблюдение прав человека в Беларуси.
21 июня в Люксембурге министры иностранных дел государств Евросоюза
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Санкции, вводимые Европейским союзом в отношении белорусских властей, обратимы, их отмена зависит от дальнейших действий Минска, заявил министр иностранных дел...
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