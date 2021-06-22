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Названы условия для отмены санкций против режима Лукашенко

22.06.2021 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Санкции, вводимые Европейским союзом в отношении белорусских властей, обратимы, их отмена зависит от дальнейших действий Минска, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Названы условия для отмены санкций против режима Лукашенко

По его словам, которые приводит пресс-служба польского внешнеполитического ведомства, речь идет о прекращении репрессий, освобождении политзаключенных, начале диалога с обществом, что должно привести к свободным и справедливым выборам.

На заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС 21 июня в Люксембурге Рау поблагодарил за публикацию Еврокомиссией плана экономической помощи демократической Беларуси, который является «конкретным предложением ЕС белорусскому обществу в случае проведения демократических преобразований».

Глава польской дипломатии выразил удовлетворение быстрой реализацией майского решения Европейского совета, принятого в ответ на вынужденную посадку самолета авиакомпании Ryanair. Рау подчеркнул важность принятия очередного пакета санкций против лиц и организаций, ответственных за «репрессии и похищение Романа Протасевича», а также быстрого прогресса в работе над целевыми секторальными экономическими санкциями.

На встрече с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, котороая была приглашена в Люксембург, Рау поблагодарил ее за упорство и деятельность во имя белорусского общества и заверил в поддержке Польшей действий, направленных на соблюдение прав человека в Беларуси.

21 июня в Люксембурге министры иностранных дел государств Евросоюза одобрили четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. В новом санкционном списке 78 физических и восемь юридических лиц. На этой неделе ЕС рассмотрит также секторальные санкции против Минска.

 

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Теги: Минск
 
 
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Санкции, вводимые Европейским союзом в отношении белорусских властей, обратимы, их отмена зависит от дальнейших действий Минска, заявил министр иностранных дел...
 
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