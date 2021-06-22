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Тихановская: Политзаключенных журналистов могут перевести под домашний арест
22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик призвала министров иностранных дел ЕС «не играть в эту игру» с белорусским режимом.
В 2016 году ЕС снял санкции с Беларуси, сославшись на «улучшение» отношений с Минском и освобождение шести политзаключенных. В интервью Playbook Тихановская рассказала, что ходят слухи о том, что глава МИД Беларуси Владимир Макей уже изучает идею подобной сделки, предлагая перевести арестованных журналистов из тюрьмы под домашний арест.
Светлана Тихановская призвала министров иностранных дел ЕС «не играть больше в эту игру».
— Будьте последовательны в своей политике, потому что это путь в никуда, пока не будут выполнены все требования гражданского общества, такие, как освобождение политических заключенных, переговоры с гражданским обществом и новые выборы, без отмены санкций, — цитирует Тихановскую
Тихановская высоко оценила
— Это ударит по кошельку Лукашенко, — сказала она.
Отвечая на вопрос об утверждениях о том, что санкции нанесут вред обычным гражданам, Тихановская заметила: «Люди страдают не из-за санкций. Они страдают от беззакония».
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Политик призвала министров иностранных дел ЕС «не играть в эту игру» с белорусским режимом.
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