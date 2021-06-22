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Дмитриев: «Итогом могут стать события, от которых пострадают все, вне зависимости от флага на балконе»

22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик – об инициативе МВД внести БЧБ-флаг в экстремистский список.

Дмитриев: «Итогом могут стать события, от которых пострадают все, вне зависимости от флага на балконе»

МВД выступило с инициативой включить бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь!» в перечень нацистской символики и атрибутики. Этот документ, по информации провластного союза журналистов, уже находится на согласовании в КГБ Беларуси.

– Совершенно понятно, что мотивом такого решения являются события не времен Второй мировой войны, а прошлого года, – комментирует инициативу экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. – Но те, кто думают, что так можно «окончательно решить вопрос», ошибаются.

Так его можно сделать только еще более острым и чувствительным. Эти символы ни в коем случае нельзя признавать экстремистскими и, тем более, «нацистской (коллаборационистской) символикой».

Такой шаг, если он будет сделан, не только углубляет разрыв и противостояние в Беларуси, но и подрывает авторитет других действительно важных шагов по увековечиванию памяти о той страшной войне.

А ведь тема Великой Отечественной войны, отношение к ней, – это одна из ключевых составляющих национального консенсуса белорусов. Не стоит пробовать его на прочность ради политических задач, которые могут очень быстро меняться.

Потому что итогом такого разрыва могут стать события, от которых пострадают все, вне зависимости от флага на балконе.

 
 
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Политик – об инициативе МВД внести БЧБ-флаг в экстремистский список.
 
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